Um mês: Europa

EUROPA

Na Europa estão alguns dos países e cidades turisticamente mais cobiçados do mundo, a poucas horas de avião ou trem uns dos outros. O verão no continente é agitado, com atrações em toda parte; no inverno, melhor escolher as grandes cidades.

Mediterrâneo

Um roteiro de carro entre o norte da Espanha e Mônaco mostra o melhor do estilo de vida mediterrâneo. Desembarque em Barcelona, que tem atrações para uma semana, inclusive bate-voltas à Costa Brava, onde ficam Blanes e Lloret de Mer. A singular Perpignan é uma França misturada com Catalunha. De Narbonne, escape para ver a cidade medieval de Carcassonne, uma das maiores da Europa. Montpellier vem em seguida. Marselha, segunda maior cidade da França, vive um processo de revitalização e merece ao menos quatro dias.

O crème de la crème do glamour vem em seguida: a Côte D’Azur começa em Toulon, passa por Saint-Tropez, Cannes, Cagnes-sur-Mer e Nice – ao menos uma semana pode ser gasta por ali. Mônaco encerra o roteiro em clima de realeza. Vale três noites.

Trecho São Paulo–Barcelona– São Paulo desde US$ 1.300 com a Iberia. De Nice a Barcelona, desde US$ 62 com as low costs como Easyjet e Vueling

Grécia e Turquia

Para ver os dois países em um mesmo roteiro, comece em Atenas (quatro dias). Um cruzeiro de até uma semana mostra ilhas como Mikonos e Santorini. Depois, vá a Rodes e Kos, de onde partem ferryboats para Bodrum, na Turquia. As próximas paradas são Éfeso e Pamukkale, para ver as piscinas naturais. E, então, a cobiçada Capadócia. Dali, voe a Istambul e termine a viagem com uma semana cheia na cidade.

Ida de São Paulo a Atenas e retorno de Istambul: desde US$ 999 com Turkish