Um mestre e seu discípulo em Madri

, em Madri, ao lado de sua fonte de inspiração, a obra-prima As Meninas (1656) do espanhol Diego Velázquez (1599-1660). É provável que o pintor norte-americano John Singer Sargent (1856-1925) jamais tenha sonhado com tamanha deferência. De amanhã até meados de maio, seu quadro mais importante, As Filhas de Edward Darley Boit (1882) ficará exposto no Museu do Prado , em Madri, ao lado de sua fonte de inspiração, a obra-prima As Meninas (1656) do espanhol Diego Velázquez (1599-1660).

A tela do pintor americano, um óleo sobre linho, pertence ao Museu de Belas Artes de Boston. Foi pintada mais de dois séculos depois do quadro que a inspirou e exigiu de seu criador árduos estudos para reproduzir o rigor técnico das características mais marcantes de As Meninas: luz, disposição espacial e o jogo de olhares das personagens para o observador. Como estudo, Singer Sargent chegou a fazer uma reprodução do quadro de Velásquez, em tamanho reduzido, três anos antes de retratar as irmãs Boit.

O Prado tem ainda outra novidade: o museu acaba de lançar audioguias especiais para crianças menores de 12 anos, que podem ser retirados gratuitamente mediante o aluguel de um audioguia para adultos (entre 3,50 e 5 euros). O ingresso custa 8 euros.