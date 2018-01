Um novo nome para a torre do Big Ben

A torre do Big Ben, um dos principais ícones de Londres, ganhou um novo nome hoje: Torre Elizabeth, em homenagem à rainha que acabou de completar 60 anos de trono. (Como se sabe, Big Ben é o nome do sino de 13 toneladas, e não do relógio, como muita gente imagina.)

Neste ano, a torre também foi notícia por causa de uma inclinação de 0,26 graus. Os estudos sobre o edifício, que foi comparado à Torre de Pisa, continuam em andamento a fim de determinar até que ponto o constante afundamento dos alicerces de Westminster em direção ao Rio Tâmisa representa um risco para a segurança da população.

Turistas não podem subir ao alto da torre – apenas residentes no Reino Unido podem aplicar para uma lista de espera de até quatro meses. Contudo, a abadia e o parlamento têm tours abertos ao público em geral – confira aqui.

Polêmicas à parte: você acha que o novo nome vai pegar?

