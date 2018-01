Um tour de 65 milhões de anos

Os dinos começam a invadir Londres. As primeiras peças da exposição Age of the Dinosaur, que abre as portas em 22 de abril, já chegaram ao Museu de História Natural. A mostra interativa vai tentar reproduzir como era a vida na Terra há 65 milhões de ano, com suas plantas e animais hoje extintas do planeta.

Três réplicas de dinossauros em tamanho real estarão expostas no museu. Construídas pela empresa japonesa Kokoro, as feras serão capazes de se mover e emitir sons ao melhor estilo Jurassic Park, transportando os visitantes de volta ao período cretáceo. Vai encarar?

Ingressos a 10 libras (R$ 26,50).