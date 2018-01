Um tour pela cidade de Kate Middleton

Desde que surgiu ao lado do príncipe William, todos os holofotes se viraram para Kate Middleton. Afinal, quem é a plebeia que conquistou o coração do herdeiro do trono real? Já com casamento marcado – a cerimônia será dia 29 de abril, na Abadia de Westminster, em Londres -, toda a curiosidade ao redor da jovem deu início ao que a mídia inglesa apelidou de Kate-mania.

Uma nova iniciativa desta ‘corrente’ acaba de surgiu na terra da rainha: a operadora Morton Travel criou um tour de ônibus por Bucklebury, a cidade natal de Kate. O pequeno vilarejo fica a 90 quilômetros da capital e tem uma população aproximada de 2 mil pessoas – que já estão sentindo algumas mudanças depois que o local caiu nas graças do noticiário.

Quem encara o passeio vai conhecer as casas onde Kate passou a infância com sua família, a igreja onde foi batizada e também o pub The Old Boot Inn, ainda frequentado pela família e onde ela já levou o príncipe William para tomar alguns drinques. A casa atual dos Middleton tem cinco quartos e fica na zona mais rural dali, cercada de árvores, o que pode dificultar um pouco a vista dos turistas.

Para restaurantes e bares do pequeno vilarejo, a visita de turistas é vista com bons olhos, uma forma de incentivar o comércio. Mas a insistência da imprensa tem causado algum transtorno na rotina tranquila de Bucklebury. O proprietário do The Old Boot Inn, por exemplo, proibiu entrevistas no local: gravador e câmera não são bem vindos ali. Tudo para garantir que os fregueses fiéis consigam comer em paz.