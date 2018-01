Um Transformer em Sydney

A Ópera House e a Harbor Bridge receberam, nesta quinta-feira, a visita de Bumblebee, o herói-robô amarelo da saga Transformers. A estátua, construída em Los Angeles para as filmagens do longa, foi instalada sobre uma balsa no Porto de Sydney.

O grandalhão tem 5 metros de altura e está na Austrália para divulgar o lançamento do DVD e do Blue Ray do segundo episódio da série, A Vingança dos Derrotados. Depois do passeio pelas águas, o personagem será levado à Bondi Beach como parte da mostra A Arte dos Transformers: A Vingança dos Derrotados. A exposição, grátis, pode ser visitada de amanhã até domingo e também inclui fotos, storyboards e cenas de making of do filme.