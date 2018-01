Mala só com rodinhas é coisa do passado. A onda agora é deslizar de patinete

Felipe Mortara

Quem nunca teve vontade de deslizar pelos lisos e amplos corredores dos aeroportos? E se em vez de ficar arrastando sua mala com rodinhas você pudesse simplesmente transformá-la num patinete? A partir de agora você não vai parecer mais criança empurando carrinho de aeroporto e subindo sobre o eixo traseiro. A Micro, tradicional fabricante suíça de patinetes, se juntou à Samsonite e lançou o modelo Micro Luggage, uma mala prática para executivos que fazem trajetos curtos, com pouca bagagem e que têm pressa (veja o vídeo). A partir de US$ 299 (R$ 510) na Amazon. Com cautela para não machucar nenhum outro passageiro, cruze as longas distâncias entre os terminais e ganhe tempo nos aeroportos. Boa sacada.