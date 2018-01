Uma esticadinha em outros destinos

Viajante que é viajante está sempre pensando em um jeito de prolongar o roteiro. Para quando for visitar a África do Sul, facilitamos seu trabalho e escolhemos seis destinos fabulosos na região e mostramos suas principais atrações:

MAURÍCIO

Junte o azul desconcertante do Índico, praias de areia clara, lagos vulcânicos, montanhas no horizonte e hotéis luxuosíssimos. Você terá uma síntese do que é o paraíso chamado Maurício. A pequenina ilha em forma de pera fica a quase 2 mil quilômetros da costa e tem uma interessante mescla de cultura africana, asiática e europeia.

ZIMBÁBUE

Já esteve nas Cataratas do Iguaçu e no Grand Canyon? Então você está parcialmente – apenas parcialmente mesmo – para o que vai ver no Zimbábue. Estamos falando das Cataratas Vitória, na divisa com a Zâmbia. São cachoeiras e mais cachoeiras despencando ao longo de 1.708 metros. Maravilha que é Patrimônio da Humanidade. Dá para observar esse fenômeno a partir de mirantes ou num sobrevoo de helicóptero.

NAMÍBIA

As dunas mais altas do planeta esperam você em pleno deserto, na região de Sossusvlei. E já seriam atração suficiente para fazer qualquer aventureiro se deslocar até a Namíbia. Mas esse país pouco conhecido tem mais adrenalina a oferecer. Como o sobrevoo de monomotor na traiçoeira Costa do Esqueleto, pontilhada por naufrágios e carcaças de baleias.

BOTSUANA

Ainda quer ver animais? Siga para o Parque Nacional de Chobe, com quantidade de espécies que lembra a da África do Sul tempos atrás. A reserva, localizada justamente onde a Botsuana se une com Namíbia, Zâmbia e Zimbábue, é famosa pelas grandes manadas de elefantes. Parte dos passeios de observação é feita de bote pelo rico Rio Chobe.

SEYCHELLES

Destino cobiçado entre os vips para a lua de mel, o arquipélago tem 115 ilhas exuberantes. A maioria dos turistas fica em Mahé e a North Island é deserta e exclusiva. Quer a dica certa? La Digue, com as mais incríveis praias de lá. Há voos saindo de Johannesburgo.

MOÇAMBIQUE

Johannesburgo fica a uma horinha de voo de Maputo, entrada de um país que só agora começa a acordar para o turismo. O que você ganha indo para lá? Um litoral com 2.500 km de praias intocadas e um povo que trata o visitante quase como amigo. Anote os destinos: Península de Pemba, Inhambane e Arquipélago de Bazaruto.