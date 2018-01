Uma Nova York de descontos

Quem estiver curtindo o frio de Nova York em janeiro pode aproveitar vários eventos promovidos pela cidade, repletos de bons descontos. O mais esperado é, sem dúvida, o Restaurant Week, que começa dia 24 e segue até 6 de fevereiro.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os turistas terão uma verdadeira experiência gastronômica em cerca de 200 restaurantes. Com entrada, prato principal e sobremesa (bebidas, taxas e gorjetas à parte), o menu sairá por US$ 24,07 no almoço e US$ 35 no jantar. A promoção vale de segunda-feira a sábado. Alguns restaurantes, porém, também vão abrir aos domingos.

Que tal um show da Broadway para completar a programação? Do dia 24 até 10 de fevereiro, ocorre a Broadway Week, com mais de 40 atrações participantes. Durante esse período, os espectadores poderão comprar dois ingressos pelo preço de um. A venda começa a partir de segunda-feira (dia 3). E, de 6 a 10 de fevereiro, crianças de 6 a 18 anos entram de graça no show quando acompanhadas por um adulto pagante.

Os descontos de inverno continuam na rede hoteleira da Big Apple. Cerca de cem hotéis, entre eles alguns luxuosos como Plaza Athenée e The Pierre, estão reduzindo as diárias em até 25% para reservas feitas entre 2 de janeiro e 28 de fevereiro. Entre outras promoções há, ainda, terceira diária grátis, passes para atrações e voucher para compras na Bloomingdale’s.

Mais informações no site nycgo.com.