Uma semana: América do Sul

AMÉRICA DO SUL

O continente sul-americano reserva muitas surpresas, cidades incríveis e belezas naturais estonteantes. Chile e Peru lideram ultimamente o panorama e se consolidam como destinos “obrigatórios” na vida de um viajante. Quer aventura? Tem aos montes. Busca conforto e luxo? Há excelentes e renomadas opções. E você também pode unir um ao outro e viver dias inesquecíveis sem precisar de longas horas no avião.

Chile

País de paisagens extremas. Voe para Santiago e decida entre o Deserto do Atacama, no norte, e as Torres del Paine, ao sul. Ambos destinos oferecem atividades de sobra para uma semana ou até mais. Trekkings, pedaladas, observação de estrelas, bons vinhos.

TAM, Lan e Sky Airline conectam São Paulo a Santiago, ida e volta, por a partir de R$ 560

Peru

Andes, Amazônia e Pacífico compõem o cenário do país de maior riqueza arqueológica da América do Sul. O ritual de iniciação requer Cuzco e Machu Picchu. Se já conhece, avance a uma aventura arqueológica pela Rota Moche (larutamoche.com), no norte, ou às atividades ao ar livre do Cânion do Colca (colcaperu.gob.pe), ao sul.

TAM, Lan, Avianca e Taca fazem SP–Lima–SP desde R$ 1.100