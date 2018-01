Uma semana: Brasil

UMA SEMANA

O vasto e variado território brasileiro tem programas para todos os gostos mesmo se a disponibilidade de dias for limitada. Com a vantagem de que está tudo logo aqui

BRASIL

Não foi escolha fácil, mas conseguimos selecionar três das muitas possibilidades de roteiros de uma semana no Brasil. A julgar pela quantidade, parece pouco, mas são opções emblemáticas: uma dá conta do virtuoso litoral nordestino, outra abarca as belezas naturais no Centro-Oeste e a última sugere um tour motorizado pela região serrana de Santa Catarina. Dê uma olhada e faça sua aposta.

Três em um

Você pode escolher o rumo a tomar: de Fortaleza aos Lençóis Maranhenses, ou vice-versa. Tanto faz, o trajeto será igualmente atraente. Não por acaso, acabou batizado como Rota das Emoções – o nome até pode soar piegas, vá lá, mas abstraia e se concentre no que interessa. Um fator que pode definir o ponto de saída é a parte aérea. Ou você voa até São Luís e cai na estrada a partir da capital do Maranhão, ou começa na cearense Fortaleza. Seja como for, serão cerca de 1.200 quilômetros de estrada, vento, areia e maresia. A ideia consiste em atravessar e curtir o que há de melhor no litoral de Ceará, Piauí e Maranhão: Jericoacoara, Delta do Parnaíba e Lençóis Maranhenses, três belezas únicas e autênticas. Até dá para fazer por conta, mas o site reúne agências cadastradas e aptas a cumprir o trajeto. Tenha em conta que o período menos propenso a chuvas vai de junho a dezembro.

SP–Fortaleza–SP desde R$ 400 e SP–São Luís–SP desde R$ 650 na Avianca, Azul, Gol e TAM

Bonito e Pantanal

A partir de Campo Grande siga para o Refúgio Ecológico Caiman, onde, após duas noites, você terá tido contato com fauna e flora pantaneira e desfrutado de uma série de programas integrados à natureza. Dali o destino será a Serra da Bodoquena, na região de Bonito. Atividades nos Rio Sucuri e Formoso, arvorismo, rapel, trekking, boiacross e slackline formam parte do cardápio.

SP–Campo Grande–SP desde R$ 200 na Avianca, Azul, Gol, Passaredo e TAM

Serra Catarinense

O objetivo é desfrutar de uma das estradas mais cênicas do País, a Serra do Rio do Rastro. Ela, em si, tem apenas 23 quilômetros, mas bota beleza nisso. Visto do mirante, o zigue-zague acentua aquele friozinho na barriga. Para chegar lá, a sugestão é partir de Joinville ou de Itajaí. No percurso você poderá incluir Jaraguá do Sul (vale um pernoite), Timbó (duas noites), Brusque, Gaspar, Blumenau (duas noites), São Joaquim e Urubici (uma noite), entre outros municípios, até Bom Jardim da Serra.

SP–Joinville–SP desde R$ 230 e SP–Navegantes–SP desde R$ 240 na Azul, Gol e TAM