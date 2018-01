Uma viagem pelas fotos de Cristiano Mascaro

Depois de dois dias de bate-papo descontraído sobre destinos de viagens e muitas dicas para você programar suas próximas férias, a quinta edição dos Encontros Estadão & Cultura, com tema turismo, vai chegando ao fim. Mas só depois de mais uma conversa interessantíssima, desta vez com o fotógrafo e arquiteto Cristiano Mascaro, que será realizada sexta-feira, 17/9, às 13 horas, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

Cristiano vai contar um pouco da sua vasta experiência pelo mundo através de seus trabalhos fotográficos, como por exemplo sua última viagem pelo sul da França (foto abaixo). Premiado e aclamado profissional da fotografia, ganhou fama clicando a arquitetura urbana de São Paulo. Também viajou o País atrás de ângulos inusitados de monumentos turísticos e identidades de cada destino.

A quinta edição do Encontros Estadão & Cultura também teve o prazer de contar com Anna Chaia, autora de guias de turismo com foco no público infantil, Marcelo Duarte, jornalista e criados do Guia dos Curiosos e Ronny Hein, jornalista e autor especializado em viagens, que participaram da agenda de hoje, quinta-feira. E na quarta-feira, dia de inauguração do evento, tivemos nosso colunista Ricardo Freire apresentando suas dicas de roteiro características de um Turista Profissional.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A entrada é gratuita, mas com vagas limitadas. Você também pode acompanhar os melhores momentos dos Encontros pelo twitter @viagemeaventura