Uma viagem pelo mar e pela poesia de Neruda

Quem nunca foi à praia e trouxe uma conchinha do mar como lembrança? Pois o poeta chileno Pablo Neruda (1904-1973) tinha uma imensa coleção, com centenas e centenas delas.

São peças de tamanhos variados e de diversas partes do mundo. Como todo bom colecionador, seus amigos sempre viajavam e traziam uma conchinha. Na concha da foto abaixo, é possível ver escrito à caneta, “presente dado por Rafael – 12 de julho de 1939”. Ao completar meio século de vida, ele decidiu doar toda a coleção à Universidade do Chile, em 1954.

Pela primeira vez, cerca de 400 peças da sua coleção são expostas com seus poemas no Instituto Cervantes, em Madri. A exposição ajuda a entender porque o prêmio Nobel de Literatura era conhecido como “o poeta do mar”.

Com oficinas de contos e de origamis, as crianças podem entrar em contato com a obra de Neruda. Já os adultos podem participar mesas redondas com estudiosos e escritores.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Caracola”

La caracola espera el viento

acostada en la luz del mar:

quiere una voz de color negro

que llene todas las distancias

como el piano del poderío,

como la bocina de Dios

para los textos escolares:

quiere que soplen su silencio:

hasta que el mar inmovilice

su amarga insistencia de plomo.

Serviço:

Exposição “Amor al mar. Las caracolas de Neruda”

Instituto Cervantes – Sala de Exposições

Alcalá, 49 – Madrid

Até 24 de janeiro

www.cervantes.es