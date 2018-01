Uma visita a Kennedy na conexão em Dallas

NOSSA DICA

O aeroporto Dallas-Fort Worth é um dos principais para conexão dos brasileiros que vão aos Estados Unidos – é hub da American Airlines. Com intervalo de 5 horas à espera do próximo voo – contadas após a imigração, que leva até 2 horas – é possível dar uma escapada (de táxi, média de US$ 50 por trecho) até o centro de Dallas para ver um de seus principais atrativos turísticos, o Sixth Floor Musem (ingresso a US$ 16). Trata-se do museu que lembra a morte do então presidente John F. Kennedy, 50 anos atrás. A janela no sexto andar de onde Kennedy foi alvejado pode ser vista por dentro (isolada por vidros) e por fora. / MÔNICA NOBREGA