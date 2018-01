Universal Studios anuncia novidades para 2012

Bruna Tiussu

Fotos: Universal Studios/Divulgação

Despicable Me Minion Mayhem: Tamanho foi o sucesso de Meu Malvado Favorito (Despicable Me) que, logo após seu lançamento, em 2010, a Universal Studios teve a ideia de transformar a animação na mais nova atração de seu parque em Orlando. Desenvolvida pela mesma equipe responsável pelo filme Despicable Me 2, que chega aos cinemas em 2013, e prestes a ser inaugurada – no verão do Hemisfério Norte, em meados de junho – o grupo anunciou hoje mais detalhes do que o público pode esperar de

O super vilão Gru, na companhia das três fofíssimas filhas adotivas (Margo, Edith e Agnes), vai precisar de toda a ajuda possível para implantar o seu império tecnológico na Universal Studios. E o visitante estará no centro de toda a ação, passando por um recrutamento e treinamento para se tornar um dos minions travessos (os hilários soldadinhos amarelos). A partir daí, a aventura e confusão começa, em uma divertida jornada em 3D que terminará em festa com todos os personagens. Detalhe: para deixar tudo mais real, a atração é dublada pelo elenco original do filme, que deu voz à Gru, Margo, Edith e Agnes.

Outra novidade, esta prevista para começar em março, são as inovações de The Amazing Adventures of Spider Man, uma das atrações mais concorridas do Universal. O brinquedo passará por um upload tecnológico, com atualizações no sistema de som, luz e imagem – será utilizada a maior resolução em HD disponível atualmente. Segundo os responsáveis, o herói dos quadrinhos ficará tão próximo do público que será possível até ver detalhes como as costuras de suas luvas.

O já conhecido show do Blue Man Group, no Teatro Sharp Aquos do Universal Studios, também passou por reformulações, e a nova apresentação já entrará em cartaz no mês que vem. A mescla de música, dança e comédia vêm agora brincar com o mundo da internet e da tecnologia, onde os homens azuis interagem com iPads gigantes – os GiPads – e fazem sátiras com veículos de comunicação e o espaço digital.