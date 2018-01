Veja pacotes para Malta

Malta é um lugar intrigante que ajuda a entender a história da Europa e de boa parte do Ocidente. Por suas seis ilhas passaram diversas civilizações, que lutaram pelo controle deste ponto estratégico do continente. Visite este canto do mar Mediterrâneo com muralhas e vilarejos repletos de história. No Viagem desta terça-feira, 5 de junho, você lê a matéria completa. Veja opções de pacotes terrestres. Os preços são mínimos por pessoa em quarto duplo, com aéreo desde São Paulo.

US$ 1.896: 5 noites entre Gozo e Marsaxlokk. Com a CI

US$ 2.073: 4 noites no Hotel Cavalieri com visita de norte e sul da ilha de Malta, cruzeiro por Gozo e Cominho. Na Visual Turismo

US$ 2.667: sendo 7 noites entre Valeta , St Julians e Gozo de 22 de Junho a 22 Dezembro . Na Vete Brasil

US$ 2.926: 7 noites entre Malta, La Valetta, Medina, Três Cidades e Ilha do Gozo. Na Intravel

US$ 2.999: 7 em Valletta, Mdina, Tá’ Qali, Vittoriosa, Cospicua, Senglea, Hagar Qim, Wied iz-Zurrieq, Marsaxlokk, Ghar Dalam, Gozo e Madri. Na New Line

US$ 3.398: 7 noites em Malta. Na ADVtour

US$ 3.460: 7 noites entre Valeta, Gozo, Mdina, Sengela, Cospicua e Comino. Na Sem Fronteiras

US$ 3.675: 7 noites entre Cospicua, Gozo, Marsaxlokk, Mdina, Rabat, Saint Julians, Senglea, Valletta,Vittoriosa. Na Filhos da Terra

US$ 3.983: 7 noites entre Cospicua, Marsaxlokk, Mdina, Rabat, Saint Julians, Senglea, Valletta,Vittoriosa. Na New Age