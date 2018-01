Veja pacotes para o leste da Alemanha

Superado o passado difícil, cidades do leste da Alemanha restauraram seu patrimônio arquitetônico, turbinaram sua já memorável tradição cultural e incrementaram opções de hospedagem. Assim, reerguidas, são a grande novidade turística do país.

Reerguidas

Às margens do Elba, o centro restaurado e achados moderninhos

Compositores clássicos e Goethe no roteiro

Clima sombrio (e divertido) entre bruxas

Por não ser escolha habitual de turistas brasileiros, poucas operadoras que atuam no país oferecem pacotes para a região. As poucas opções incluem a TT Operadora Lufthansa (11 noites, 7 cidades, café e aéreo, por US$ 1.796) e a Keith Prowse (5 noites em Dresden, com café e aéreo, por US$ 2.230).

Você também pode fazer um roteiro por conta própria, usando o eficiente sistema de trens da Alemanha. Entre Berlim e Potsdam, vá de trem urbano, o S-Bahn (linha S7). De Berlim a Dresden, o bilhete ferroviário custa desde R$ 111; Dresden–Leipzig, R$ 80; e Leipzig–Wernigerode, R$ 115. Os preços são da Rail Europe.