Vem aí o eco-hotel voador

Bruna Tiussu

Dedicado à criação de formas arquitetônicas inovadoras – seja em edifícios, mobílias ou meios de transporte -, que convivam harmoniosamente com o meio ambiente, o designer francês Jean-Marie Massaud vem trabalhando em seu projeto mais lúdico, dessa vez na área turística. Desde 2005, em parceria com o Centro de Pesquisas da Agência Espacial Francesa (Onera), começou a dar vida ao Manned Cloud, uma espécie de eco-hotel voador.

Baleia voadora não emitirá poluentes e nem produzirá ruídos. Foto: Divulgação

Instalado em um balão dirigível, mais parece uma uma gigante baleia branca que flutuará no céu, proporcionando uma maneira diferente de viajar. Diferente pois o Manned será capaz de alcançar locais inóspitos pelo alto, navegando em uma velocidade de até 170 km/h, sem causar danos à natureza – não emitirá gases poluentes e nem ruídos desagradáveis – e oferecendo todo o conforto aos passageiros. Contará com 20 cabines para acomodar até 40 hóspedes – além de 15 pessoas da tripulação -, um restaurante cinco-estrelas, biblioteca, academia de ginástica, spa e um terraço panorâmico lá no topo.

Estima-se que o preço a pagar pela experiência única e toda mordomia será por volta dos US$ 20 mil. Uma pechincha perto do valor de custo de todo o projeto: US$ 15 bilhões. O Manned Cloud deve ficar pronto em 2020.