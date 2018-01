Viagem econômica

Por Renata Reps

Não há quem não goste se preparar para viver dias cheios de novidades em lugares novos. Mas a gente sabe, também, que não é tão fácil ter o orçamento necessário para investir em hospedagem, transporte e passagem sempre que bate aquela vontade de dar uma escapadinha. Para nossa alegria, ao menos as promoções das companhias aéreas estão aí. É na baixa temporada que as empresas liquidam as passagens para alguns determinados destinos. Esta é a hora certa de apostar nas viagens econômicas ou, quem sabe, enfim visitar aquele lugar tão sonhado.

Confira algumas promoções:

| TAM

Das 20 horas de hoje até as 23h59 de domingo (dia 10), a TAM oferece passagens para todos os trechos nacionais com descontos de até 90%. A Megapromo vale para viagens – ida e volta – realizadas entre 7 de abril e 21 de junho, com permanência mínima de dois dias no destino escolhido. Você pode pagar em até seis vezes sem juros. Para comprar, acesse o site da companhia, ligue para 4002-5700 (SP), 0800-570-5700 (todo o Brasil) ou vá a qualquer loja da empresa. Para ir de São Paulo (Congonhas) a Belo Horizonte, por exemplo, você paga apenas R$ 89 o trecho.

Para visitar Manaus (AM), saindo de Brasília, você pode pagar R$ 186 por trecho. Foto: Reprodução



| Webjet

Até a meia-noite de domingo (10), a Webjet vende passagens com até 50% de descontos. Para comprar, basta digitar o código promocional Numer1 após ter selecionado seu voo. Ao todo, são 14 destinos e a promoção é válida para voos até o dia 20 de junho, com exceção da Semana Santa. Não há quantidade limitada de assentos por voo. As compras podem ser feitas no site ou nas lojas dos aeroportos.

| Azul

Desde ontem até as 6 horas da segunda-feira (11), a Azul vende dez trechos diferentes a partir de R$ 39 cada. A tarifa é válida para viagens de ida e volta e permanência mínima de dois dias no destino escolhido entre 7 e 18 de abril. A compra pode ser feita no site, pelo telefone (11) 4003-1118 ou nas lojas da Azul.

| Singapore Airlines

A companhia aérea lançou, no dia 28 de março, o trecho São Paulo-Cidade de Cingapura-São Paulo. Até maio, a tarifa inaugural custa a partir de US$ 1.500 (o preço normal será de US$ 2 mil após este período). Para comprar, visite o site.



Aproveite a oportunidade para conhecer a Cidade de Cingapura. A viagem de ida e volta, partindo de São Paulo, sai por US$ 1.500 até maio. Foto: Reprodução