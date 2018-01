Viajantes e viajantes…

Mr. Miles, qual é, na sua opinião, o pior tipo de viajante?

Marco Polo Menotti, por email

This is an easy question, fellow. Tenho muita pena das pessoas que viajam apenas à procura de sua própria casa. Sabe aquele vizinho que finalmente conseguiu viajar para Madri (em geral por pressão de sua mulher) e, assim que se instalou no hotel já está à procura de um restaurante brasileiro? Ou aquele outro que chega em Londres e imediatamente se revolta com o fluxo invertido de trânsito? Yes, my friend, existe gente ainda pior: encontrei um argentino carrancudo em La Digue, uma das mais belas praias das ilhas Seychelles, indico blue ocean, francesinhas em generosos topless e o muchacho me disse: “Mar del Plata es mucho mejor.”

Nem entro no mérito da questão, Marco. O fato é que viajar é procurar as diferenças e, eventualmente, surpreender-se com as semelhanças. Quem não se dá conta disso, sempre tem um móvel velho para reestofar, uma parede para caiar ou um jazigo para adquirir. Do you agree?