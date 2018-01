Victoria Harbour com ares de Copacabana

As comemorações em torno do ano novo chinês continuam em Hong Kong. E se ontem as ruas de Kowloon tiveram seu dia de Sapucaí, hoje foi a vez da Victoria Habour ganhar ares de Copacabana no revéillon. Quatro toneladas e meia de fogos de artifício foram distribuídas em três barcas para proporcionar exatos 23 minutos ininterruptos de explosões.

Às 20 horas em ponto, o skyline da baía, sempre iluminado, ganhou ainda mais cores. Fogos explodem nos mais diversos formatos – surgem diversos números 8, símbolo da sorte e da fortuna para os chineses, flores vermelhas de miolo branco, letras. Dos arranha-céus caem cascatas de luzes, arrancando um “ohhhhh!” da multidão.

A chuva fina e gelada que caiu durante todo o dia deu uma trégua na hora da apresentação, deixando o espetáculo ainda mais bonito. Para ter um gostinho dos minutos finais, clique aqui. Com o término do show, as ruas ficaram tomadas de pessoas, como se os 7 milhões de habitantes de Hong Kong estivessem todos no mesmo lugar.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quem não quis enfrentar as longas filas para pegar o metrô (único meio de transporte possível, já que as ruas estavam fechadas e o ferry, suspenso temporariamente por causa das barcas de fogos), ainda pôde aproveitar a principal atração de Hong Kong: as compras.