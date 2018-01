Vídeo: como será nossa caminhada até o Everest

Durante 17 dias vamos caminhar até o acampamento base da montanha mais alta do mundo e chegar a mais de 5.600 metros de altitude. Rodrigo Raineri, único alpinista brasileiro a alcançar três vezes o cume do Monte Everest (8.848m), e José Eduardo Sartor, da agência Grade 6 Viagens, especializada em trekkings pelo mundo, explicam quais os reais desafios desta empreitada. E para ajudar na visualização, um mapa tridimensional com todos os pontos do roteiro. Descubra como será a nossa jornada ? e se você está também preparado. Vem a com a gente!