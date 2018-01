Visite Machu Picchu

A cidade peruana de Machu Picchu completa cem anos de descoberta científica no próximo dia 24 de julho. O momento não poderia ser melhor para conferir, de perto, tudo o que o templo inca e Patrimônio da Humanidade tem a oferecer a seus visitantes. Diz-se que quem visita Machu Picchu não volta para casa do mesmo jeito: a caminhada promete emoções transformadoras. Para ir, existem várias operadoras que oferecem pacotes que incluem as passagens aéreas. Veja algumas delas:

Pacotes em dólares:

US$ 1.162: 4 noites (Lima, Cuzco e Machu Picchu), em apartamento duplo, e city tour em Lima, Cuzco e Machu Picchu. Na Raidho.

US$1.214: 6 noites (Lima, Cuzco e Águas Calientes), com passeio ao Parque Arqueológico Sacsayhuaman e almoço buffet no restaurante Toto´s House em Águas Calientes. Na Fênix Operadora.

U$ 1.397: 6 noites (Lima, Cuzco, Machu Picchu), com tour no Parque Sacsayhuaman e almoço no topo da montanha. Na Eden Tours.

US$ 1,493: 5 noites (Lima, Cuzco, Vale Sagrado e Machu Picchu), com visitas aos templos de Koricancha, Sacsayhuaman, Qenqo e Tambomachay, um dia inteiro no Vale Sagrado e em Machu Picchu. Na Ambiental.

US$ 1.509: 6 noites (Água Caliente, Cuzco, Lima, Machu Picchu), com visita ao Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. Na New Age.

US$ 1.584,00: 5 noites (Lima, Cuzco, Vale Sagrado), com visita ao Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. Na Sem Fronteiras.

US$ 1.740: 6 noites (Lima e Cuzco) com tours por Machu Picchu. Na Pisa Trekking.

US$ 1.995,00: 7 noites (Lima, Cuzco e Águas Calientes), com tour por Machu Picchu em trem Vistadome. Na Filhos da Terra.

US$ 2.172: 6 noites (Lima, Cuzco e Águas Calientes), com tour pelo Vale Sagrado com Feira de Pisac e Ruínas de Ollantaytambo). Na Freeway.

U$ 4.171: 6 noites (Machu Picchu, Lima e Cuzco), com hospedagem no Miraflores Park Hotel, Monasterio Hotel e Sanctuary Lodge. Na Selections.

Pacotes em reais:

R$ 1.928: 3 noites (Cuzco e Lima), com tours em Cuzco e Machu Picchu. Na Taks Tour.

R$ 2.217: 3 noits (Lima e Cuzco) com passeio de dia inteiro em Machu Picchu. Na CVC.

R$ 2.278,00: 5 noites (Lima, Cuzco e Águas Calientes), com visita ao Parque Arqueológico de Sacsayhuman. Na Natural Mar.

R$ 3260,76: 6 noites (Lima, Cuzco, Vale Sagrado e Machu Picchu), com visita ao Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. Na Intravel.