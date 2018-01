Viva a Semana Santa

Na matéria Aproveite o feriadão à sua maneira, publicada no Viagem de ontem (12/4), mostramos três dos principais roteiros para aqueles que querem aproveitar a Semana Santa ao pé da letra: com muita fé e espiritualidade. A procissão do Fogaréu, em Goiás Velho, é a versão brasileira da semana mais tradicional da Espanha; em Nova Jerusalém (PE), a cidade inteira se mobiliza para assistir à encenação dos últimos dias de Jesus Cristo – desta vez, com direito a Thiago Lacerda no papel principal; e há, é claro, a celebração de Sevilha (Espanha), com os típicos nazarenos encapuzados e a colaboração das dezenas de confrarias religiosas da cidade.

Mas além destas, que são as mais conhecidas, há outros locais que têm programações especiais para os dias mais importantes da religião católica. Confira algumas rotas alternativas:



Semana Santa em Popayán. Foto: Reprodução

| Colômbia: O país tem mais de 500 anos de tradição católica, então promove uma série de festividades nos dias santos. Em Bogotá, o Santuario del Señor Caído de Monserrate e a Iglesia del Divino Niño são visitados anualmente por milhões de pessoas. Em Zipaquirá, a catedral de sal subterrânea refaz o percurso da via crucis e é um dos pontos turísticos mais visitados da Colômbia. Já em Nariño, o Santuario Nuestra Señora del Rosario de las Lajas é também conhecido como “o milagre de Deus sobre o abismo”. Mas é em Popayán que ocorrem as celebrações mais famosas do país, com procissões infantis e o Festival de Música Religiosa. As seis festas da semana santa colombiana são consideradas Obra Mestra do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade. Mais informações pelo site.

| Piracicaba: A cidade no interior de Minas Gerais encena, de 17 a 24 de abril, a Paixão de Cristo de Piracicaba. Entre os domingos de Ramos e de Páscoa, oito apresentações dos trechos bíblicos desde a Última Ceia até a Ressurreição de Jesus são realizadas. As cenas são simultâneas, em um espaço de 8 mil m² e os ingressos custam R$ 5 nos dias 17, 18, 19, 20 e 24 e R$ 10 nos dias 21, 22 e 23. Há também os camarotes, que valem a partir de R$ 25 por pessoa. Informações pelo fone (19) 3413-7888 ou pelo site.



Semana Santa em Planaltina. Foto: Reprodução

| Planaltina: A cidade no entorno do Distrito Federal é reconhecida por sua encenação da via sacra. Este ano, os organizadores esperam mais de 100 mil pessoas. No próximo sábado (16), as celebrações se iniciam com o show Santo Louvor, e o espetáculo recomeça na quinta-feira (21) com a Santa Ceia. Mais informações pelos telefones (61) 3214-2703/2755.

| Itu: As festividades da cidade no interior de São Paulo ocorrem até uma semana antes dos dias santos. No dia 16, o Ofício de Trevas conta com apresentação da Orquestra Maestro Tristão Marianoe do Coral de Vozes de Itu. No dia 17, a partir das 19h, a Procissão de Passos percorre as ruas do Centro Histórico. O único dia clássico a ter celebrações é a Sexta-Feira da Paixão (22), com o Sermão das Sete Palavras na Igreja do Carmo.