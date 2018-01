Você e as celebridades em St. Barths

Do Colégio

Confira roteiros para passar dias de sol e tranquilidade em Saint-Barthélemy. Os preços são por pessoa em quarto duplo e nem sempre incluem a passagem aérea.

US$ 2.498: roteiro de 5 noites em St. Barths e 2 em St. Maarten. Com passagem aérea e café da manhã. Na ADVtour (0–11-2167-0633; www.advtour.com.br)

US$ 2.782: roteiro de 5 noites inclui passagem aérea e café da manhã. Na Designer Tours (0–11-2181-2929; designertours.com.br

US$ 2.999: roteiro de 6 noites com passagem aérea. Na Giampá Turismo (0–11-4112-2212; www.giampa.com.br)

US$ 3.759: 5 noites com café da manhã e passagem aérea. Com a Selections (0–11- 2196-9392; selections.com.br)

US$3.940: inclui 6 noites de hospedagem e passagem aérea. Com a Uzzi Viagens (0–11-5093-8434; uzziviagens.com.br)

US$ 4.850: pacote de 5 noites inclui passagem aérea, café da manhã e 5 dias de locação de carro. Com a Tereza Ferrari (0–11-3021-1699; terezaferrariviagens.com.br)

US$ 6.235: pacote de 5 noites inclui passagem aérea e café da manhã. Com a MK Travel (0–11-3052-3727; mktravel.com.br)

1.929 euros: pacote de 6 noites com café da manhã. Valor da passagem aérea sob consulta. Interpoint (0–11-3087-9400; interpoint.com.br)

3.557 euros: pacote de 7 noites com café da manhã. Valor da passagem aérea sob consulta. Na Teresa Perez (0–11-3799-4000; teresaperez.com.br)