Voe nessa aventura

Que tal experimentar um ambiente com gravidade zero? A americana Space Adventures vende bilhetes para seu Boeing 727, que reproduz a sensação de estar solto, voando, assim como acontece no espaço.

O nome oficial do passeio é ZERO-G Experience e cada passageiro aproveita os 30 minutos de voo como bem entender, testando acrobacias malucas ou, simplesmente, flutuando.

Mais tentador ainda é o preço dessa brincadeira: US$ 5,20 por pessoa, com taxas incluídas. Mas são poucas datas disponíveis a cada ano. A próxima será só em fevereiro de 2010, em Las Vegas.

Quem estiver por lá vai poder provar o gostinho dessa liberdade.