Lisboa ou Porto? Descubra o melhor das duas cidades e seus arredores

As cidades de Lisboa e o Porto são as mais procuradas por quem viaja para Portugal. Quando se chega ao Porto e a Lisboa todos sabem que vão encontrar duas cidades históricas que deixarão saudades na hora de partir. O que poucos sabem é que, além de restaurantes e programas culturais, que ambas cidades oferecem, há campo, serra e praia em no máximo meia hora de carro.

Lisboa

A cidade que saiu de uma grande recessão encontra-se hoje em uma nova posição na Europa. A capital européia com o maior número de dias de sol no ano, é cheia de história, cultura, restaurantes e barezinhos. Segue uma lista com o que considero imperdível em Lisboa e nos seus arredores. Desde pontos turísticos tradicionais até lojas e lugares mais descolados.

Do tradicional ao moderno

Belém é um bairro que tem muito o que ver e fazer. Como o museu dos coches, Mosteiro dos Jéronimos e os tradicionais e crocantes Pastéis de Belém, quase a parada mais obrigatória na cidade. Aproveite para relaxar com a vista da Torre de Belém e tome um vinho no Wine with a view, um conceito descolado de curtir um bom vinho português nas paisagens mais lindas da cidade.

De lá, é possível caminhar até o Maat (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia), passando pelo Monumento dos Descobrimentos. A caminhada é uma pequena amostra do mix que forma Lisboa, uma cidade cada vez mais moderna que não perde suas tradições e história.

Não muito longe dali, está o LX Factory, uma antiga fábrica industrial que foi transformada em diversas lojinhas e restaurantes descolados.

Lisboa na versão descolada

Os bairro de Príncipe Real e Chiado são uma das áreas mais cosmopolitas da cidade, com várias lojinhas de design, palácios, barzinhos e restaurantes. Com vista incrível para a Avenida da Liberdade, Catedral da Sé e para o rio Tejo, o Jardim e Miradouro de São Pedro de Alcantara é um lugar incrível para fotos. Outro lugar muito legal de conhecer ainda em Príncipe Real é a loja Embaixada, um antigo palácio do século XIX onde concentram-se diversas lojas de design português. Já no bairro do Chiado, não deixe de visitar o Palácio do Chiado, com vários restaurantes incríveis. Alguns minutos à pé dali, conheça a Pensão do Amor, um antigo bordel que hoje é um dos bares mais descolados da cidade.

Pelos arredores de Lisboa

A poucos minutos do centro de Lisboa estão Sintra e Cascais. É tão pertinho que mesmo quem não tem muito tempo, é possível visitar ambas em um único dia. Mesmo sendo possível ir de trem, recomendo alugar um carro e explorar com toda a liberdade ambos lugares. Minha dica é começar o dia cedo e fazer primeiro Sintra, que é históricamente associada a nobreza portuguesa, com palácios lindos espalhados por sua paisagem verde montanhosa. O lugar é tão belo que é considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Por lá visite a Quinta da Regaleira, o Palácio da Pena e depois siga para explorar Cascais. Uma dica por lá é o restaurante japonês do hotel do Farol, que fica debruçado sobre o mar e onde exatamente o sol se põe. O lugar perfeito para encerrar o dia!

Porto

Logo depois de Lisboa, o que parece ser uma nova era para Portugal chegou também ao Porto, a medida que os guindastes começam a preencher o céu da cidade. Casas e edifícios até então em ruínas são reembalados como restaurantes, lojas cool e hotéis boutiques. A cidade e seu centro histórico, que é patrimônio da Unesco, nunca esteve tão lindo e em um momento tão bom para ser visitado.

Tradicional e cultural

O Centro Histórico do Porto é a área mais antiga da cidade, por ali vale a pena começar a visita pela Livraria Lello que inspirou o filme Harry Potter, depois faça uma caminhada agradável apreciando a cidade, passe pela avenida dos Aliados, a avenida mais importante do Porto, siga para a Estação de São Bento, considerada uma das estações de trem mais belas do mundo e depois visite o Palácio da Bolsa, com suas salas belíssimas e cheias de história.

Aproveite para almoçar no restaurante DOP que apresenta clássicos da cozinha portuguesa recriados pelo talentoso chef Rui Paula. O restaurante Cantina 32 é outra opção maravilhosa nas proximidades. Em seguida visite a Sé do Porto e o Paço Episcopal.

Na parte da tarde caminhe pela ribeira e atravesse a ponte D. Luís que liga o centro histórico do Porto a cidade de Vila Nova de Gaia, onde estão as caves do famoso vinho do Porto. Uma das adegas mais visitadas e que recomendo é a Sandeman e para quem quer algo menos turístico recomendo a visita a adega Quinta dos Corvos. No final do dia aproveite o pôr do sol com mais vinho do Porto no Terrace Lounge 360 no Espaço Porto Cruz ou no hotel The Yeatman.

Outro lugar que imperdível no Porto é o Palácio de Cristal, apesar de ficar um pouco mais distante dos lugares que citei, esse jardim oferece uma das melhores vistas da cidade, além de ser lindíssimo também.

Nos arredores

Matosinhos

Matosinhos é uma cidade que fica no distrito do Porto e assim como Vila Nova de Gaia, se ninguém falar para qualquer visitante tudo pode parecer a cidade do Porto. Para quem tem mais tempo e fôlego eu recomendo alugar uma bicicleta perto da ribeira e pedalar até Matosinhos. Toda orla do rio douro até o mar tem ciclovia, caso fique cansado ao longo da orla também há diversas esplanadas, perfeitas para relaxar e curtir a paisagem. Não deixe de visitar o Parque da Cidade, a maior área verde de Portugal, um parque lindíssimo com lagos e ainda vista para o Atlântico de alguns pontos.

Vinhedos no vale do Douro

Classificada como Patrimônio da Unesco, a região dos vinhedos do Vale do Douro é tão bela que atrai até mesmo quem não tem interesse em enoturismo. É possível chegar até o Alto Douro vinhateiro de barco, trem ou em menos de duas horas de carro através do percurso Douro Vinhateiro, uma estrada panorâmica com vários mirantes. Para os amantes do enoturismo, minha dica é visitar as Quintas do Seixo, do Popa e do Bonfim. Um restaurante maravilhoso por lá é o Castas e Pratos que fica em Peso da Régua.

