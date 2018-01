Bondes do Desejo

Sempre que viajo para o exterior procuro andar de bonde. Por quê? É um passeio em ritmo mais tranquilo, a melhor maneira de ir vendo o jeitão dos moradores, de me familiarizar com o idioma, de localizar os atrativos que mais tarde voltarei para conhecer melhor, e ainda muito mais barato.

Outra vantagem é que deixo de lado os tradicionais “sightseeing bus”, lotados de turistas e com aqueles guias que decoram óbvios blablablás sempre na mesma monótona cantilena “… now you can see on the right the castle”.

Em Viena

Minha dica perfeita para um circuito simplesmente especial é o bonde que percorre o Anel de Viena – uma avenida que circunda o centro da cidade – o ‘Vienna Ringstrasse Tram , nº 1(sentido horário) ou 2 (anti-horário)”. Num giro de apenas uma hora pude ver vários dos locais mais atrativos da capital austríaca: o Quarteirão dos Museus, a imponente Catedral, os renomados jardins, e o rio Danúbio.

O passe para um dia de bus/tram/metro custa 7.60 euros

Em Budapeste



Em Budapeste o Tram nº 2 é o preferido até mesmo pelos moradores para um passeio prazeroso ‘curto e doce’, como dizem os húngaros. O percurso começa em Pest, na Ponte de Margareth e contorna os três lados do Parlamento, além de oferecer uma vista privilegiada do Castelo de Buda.

Em Praga

O Tram nº 22 é aposta certa para conhecer a capital checa admirando suas construções medievais, e boa parte de seus mais importantes pontos turísticos. O 22 corta a região leste da cidade, atravessa o rio Moldava, e finaliza o roteiro de mais de uma hora próximo do Castelo Hradcany.

Em Lisboa





O eléctrico nº 28 assemelha-se ao bonde de São Francisco, nos Estados Unidos, só que muito mais divertido! Tem o gingado, a sineta avisando as paradas, e o rangido agudo das rodas de ferro quando o bonde breca. Ao longo de uma rota enrolada subindo e descendo colinas, ele atravessa o Bairro Alto, a Cidade Baixa, o caótico Alfama, passa ao redor da Catedral, e faz da viagem um encantador modo de conhecer Lisboa.

Em Amsterdan



A capital da Holanda é ideal para se conhecer pedalando. Mas como não estávamos a fim, e de carro nem pensar, a escolha certa para um passeio cultural recaiu no Tram nº 2.

Quem confirmou antes de nós, foi a National Geographic Traveler que considerou o percurso desse bonde um dos mais bonitos do mundo. Da Estação Central pudemos cruzar com cenários que incluem o Vondelpark (o pulmão da cidade), atravessar meia dúzia de canais, contornar o Rijksmuseum, o Stedelijk, e o Van Gogh Museum.

O passe para um dia de Tram é de 7.50 euros

Na Bélgica

O bonde mais homérico em distância é o ‘Coast Tram’ que percore 68 quilômetros do litoral belga em aproximadamente uma hora. O percuso se inicia em De Panne, quase na fronteira francesa. Aqui vale uma curiosidade: essa cidade belga fica próxima da praia de Dunquerque, onde aconteceu a famosa retirada das forças britânicas durante a 2ª Guerra. Este episódio está bem retratado no filme em cartaz ‘Dunkirk’. O ponto final do passeio é a localidade de Knokke-Heist, já pertinho da Holanda.

Preço de cabo a rabo 3 euros.

