O caminho das pedras em Lisboa

“Dize-me onde andas…” Se você me disser que caminha sobre verdadeiras obras-primas, direi como os lisboetas que “estás a pisar nas calçadas portuguesas”.

A pavimentação que embeleza praças, escadarias, miradouros, parques, calçadas, e passeios, muda nosso jeito de andar por Lisboa! É também quase uma brincadeira, como a de caminhar sobre os continentes e oceanos no imenso mapa mundi que fica diante da Torre de Belém.

Os pisos portugueses são elaborados por mestres calceteiros com o encaixe de pedras, calcária e basalto, geralmente nas cores branco e preto e por vezes se encontra o vermelho e o tom castanho. Já os desenhos formam padrões decorativos variados: arabesco, zigue-zague, leque, rabo de pavão, rosa dos ventos, flores, caravelas, peixes, bússolas e ondas.

O grafismo de ondas, ali chamado de mar alto, cruzou o Atlântico. Importamos pedras e até os calceteiros para a pavimentação da orla de Copacabana. Depois repetimos a dose com outros padrões na calçada do Museu do Ipiranga em São Paulo, e na Praça de São Sebastião, em Manaus.

Com o desejo de homenagear os que criaram esses tapetes de mosaicos e também a maior fadista portuguesa, o muralista Alexandre Farto, mais conhecido por Vhils, fez o retrato de Amália Rodrigues que parte do chão e sobe parede acima na rua S. Tomé, no bairro de Alfama. Vihls diz que “…quando chover Amália derramará lágrimas pelas pedras da calçada, assim como é o fado tradicional e suas letras”.

Para os que além da arte curtem a sustentabilidade, esse pavimento de pedra contribui para a permeabilidade do solo.

Lisboa se deixa conhecer de muitas maneiras, e esta de caminhar olhando com atenção para o calçamento, é apenas mais uma delas.

