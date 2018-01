2016 um ano difícil mas muito necessário!

Não ouvi ninguém comentando que 2016 foi um ano tranquilo. Marcado por grandes protestos, escândalos, controvérsias, foram 366 dias definitivamente agitados. Mas justamente, no meio das dificuldades que grandes oportunidades aparecem.

Nossa economia despencou, com uma inflação altíssima, esquecemos o que é crescimento econômico. Contas públicas esgotadas até o ultimo centavo. Um governo vergonhoso, sem nenhuma moral para exercer seus poderes: legislativo, judiciário ou executivo.

No meio do caminho, a maior operação de combate a corrupção que já houve no país lutando pra não ser extinta e mudando as regras do jogo. Mas o problema nunca foi 2016!

A tempestade que apenas caiu esse ano já se formava há décadas. Acredito que esse ciclo que se encerra em breve apenas começou a limpeza que levara muito tempo e que vai mudar o modo como as coisas funcionam por aqui.

Mas agora fazendo uma retrospectiva dos fatos que mais marcaram minha vida este ano:

Realizei um sonho antigo e o Águas Selvagens foi o maior sucesso!

Mergulho desde os 12 anos. O mar sempre fez parte da minha vida. Aos 16, meu primeiro emprego foi com mergulho. Aos 20 anos me tornei instrutora. Esse ano, apesar de inúmeros desafios realizei um dos maiores projetos da minha vida. Algo que idealizei por quase 4 anos e que se concretizou com o apoio de um grande profissional que admiro muito e acreditou nesse sonho, o Guilherme Zattar. Águas Selvagens foi uma série de 8 documentários que escrevi, produzi, dirigi, editei e, com a ajuda de ótimos profissionais e amigos, se tornou esse trabalho emocionante e inesquecível que me colocou cara a cara com os maiores predadores marinhos do planeta.

Guerra na Selva

Em duas semanas foram 5 quilos a menos, muitos hematomas, cortes, picadas de insetos, poucas horas de sono e uma das aventuras mais intensas que já vivi… Ao lado de verdadeiros herois, aprendi muito e aprimorei meus conhecimentos e técnicas de sobrevivência. Não foi nada fácil mas voltei mais forte e mais capaz, com habilidades que so os melhores guerreiros de selva tem. Alem disso, renovei o verdadeiro significado de orgulho, força, superação e trabalho em equipe. Foi uma honra conviver com esses guerreiros do Exército Brasileiro na Amazônia. SELVA!

Estreando no Estadão

Receber o convite para fazer parte do seleto grupo de escritores e pensadores brasileiros que compõe um dos maiores meios de comunicação do país foi gratificante e emocionante. Aqui, posso dividir minhas viagens, fotos, minha paixão pela natureza, as melhores experiências dessas 3 décadas de vida e agora compartilhar minhas aventuras com vocês em 360º.

Mergulhar com a Tocha Olímpica

Para mim, a superação humana, a determinação e a dedicação dos atletas para chegarem às Olimpíadas superam qualquer coisa. Por isso, ter sido indicada para carregar a tocha, que representa o espírito guerreiro e o heroismo dos melhores do mundo há séculos, me encheu de orgulho!

E não poderia ter sido mais especial, ainda fui a única mergulhadora a conduzir a Tocha Olímpica com máscara e nadadeiras em um dos meus lugares prediletos: Bonito, MS.

Aventuras Urbanas ainda mais radicais na Globo

A gente sabe que nosso trabalho está sendo reconhecido quando as pessoas querem MAIS! É o caso dessa série de sucesso que produzi e apresentei para o Esporte Espetacular da Rede Globo. Nesta 2ª temporada do Aventuras Urbanas, em busca de façanhas inéditas, viajei pra Budapeste, onde mergulhei nas minas subterrâneas alagadas bem embaixo de uma das maiores cidades europeias, escalei num dos lugares mais sensacionais da minha vida entre monastérios sagrados em Meteora, realizei o grande sonho de voar de caça e experimentar 6 vezes a força da gravidade com os heróis da FAB. Em 2017 tem mais! Só que conto pra vocês em janeiro qual será nosso ultimo episódio, vou guardar surpresa!

Desafiando Celebridades

Com o grande sucesso da minha 1a série pro Discovery, o Missão Extrema, recebi um convite pra ser uma das condutoras do Desafio Celebridades. A mais nova aposta desse canal que arrasa no gênero sobrevivência. Di Ferrero, Bob Burnquist, Oscar Filho, Diogo Nogueira, Robson Caetano toparam o desafio e juntos vivemos grandes aventuras em lugares completamente inóspitos e selvagens. Nessa mega estreia do Discovery foi possível trocar experiência com pessoas incríveis e conhecer um outro lado desses famosos.

Levando esperança para o Piauí

Todo ano, tiro um tempo das produções, palestras, viagens e treinos e vou fazer o que mais amo: exercer a medicina para ajudar quem mais precisa em áreas remotas e pouco acessadas. E claro que em 2016 não poderia ser diferente. Juntamente com meu querido sócio do Dharma, Andrei Polessi e com a maravilhosa Mariana Serra, fundadora da VV, embarcamos com uma equipe de 23 voluntários, entre médicos , dentista, fisioterapeuta, coordenadores de logística, jornalista, além do grupo de apoio local, e nessa expedição médica atendemos aproximadamente 2.000 pessoas e entregamos mais de 300 óculos de grau para as comunidades do sertão do Piauí. É o que eu sempre digo: juntos, somos mais fortes e vamos mais longe…

Emabixadora da 7 Sherpas

Fundada pelo 3 vezes Ironman do Havaí, Chris Kittler e pelos triatletas Rodrigo Tomé e Luis Sertori, a 7 Sherpas foi criada para unir viagem e esportes na combinação perfeita! O objetivo é proporcionar uma experiência inesquecível e, não importa quantas viagens já fez, quantos países conhece, garanto que eles irão te surpreender. Para mim foi uma grande honra ser convidada pra ser a embaixadora oficial dessa turma com tanta energia!

Explorando a Antártica

Desvendar os mistérios de uma terra desconhecida pode ser ainda mais instigante se tratando do ultimo continente do planeta: o mais remoto, o mais gelado, o de maior altitude media e com tanto território a ser explorado ainda. Esse ano a Marinha do Brasil me proporcionou uma das aventuras mais sensacionais: fomos pra Antártica! Conhecê-la sempre foi um dos meus sonhos… E o que eu fui fazer lá? Bom, sobre essa expedição vou contar tudo pra vocês detalhadamente nos meus próximos posts, merece né?!

Que ano, não?! Mas não foram apenas alegrias?! Sim, tiveram muitas pedras no caminho, mas elas apenas servem pra deixar minhas construções ainda mais fortes, solidas e maiores.

2016 obrigada por tudo! Agradeço as oportunidades. Agradeço também os fracassos e aprendizados! Agradeço por continuar viva, cheia de saúde, tendo o amor da minha família maravilhosa e a torcida dos meus amigos queridos para continuar batalhando e e lutando pra realizar sonhos e construir um mundo melhor.

Meu desejo para 2017 é apenas que Deus nos faça instrumento de paz, de bondade e que possamos ser sempre LUZ no mundo. Até ano que vem!

Agradecimentos:

Esse vai especial para Deus, por ter demonstrado estar do meu lado de uma maneira tão intensa abençoando minha vida.