2017 promete!

Já dizia Roberto Pompeu de Toledo: “Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Doze meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez… Com outro número e outra vontade de acreditar que daqui pra diante vai ser diferente.”

Mas sem discordar dele, tenho a plena noção que a virada do ano se trata apenas de um marco! Ano novo, tudo novo?

Na verdade sabemos que tudo vai continuar de onde paramos. Os contratos permanecem vigentes, os trabalhos em andamento seguem, nosso condicionamento e forma física será a mesma, nosso conhecimento também, enfim, a sensação que começamos tudo de uma nova maneira é falsa. Somos os mesmos e as coisas não mudam porque o relógio mudou. Mas o momento de refletir sobre o que foi alcançado e se estamos indo na direção certa é o que nos traz aquela ansiedade boa e a sensação de novas oportunidades, novos sonhos e novas metas!

É bem comum fazermos diversos planos para o ano que se inicia e três meses depois já está tudo diferente, seja porque a vida seguiu outro curso, seja porque não tivemos a persistência necessária de manter as promessas… Mas a tal zona de conforto nunca foi pra mim. Eu amo ser desafiada e quando estaciono me sinto desconfortável.

Nessa virada de ano tive a benção de passar as festas ao lado da minha familia que tanto amo. E assistindo meu sobrinho de apenas 1 ano e meio de idade tentar testar seus limites e também os nossos me lembrei que a natureza do ser humano é exatamente essa: testar nossas habilidades, ver onde realmente podemos chegar, até onde podemos avançar e superar, sempre!

Algumas novidades que vem por aí!

– É com o coração cheio de alegria que anuncio que em 2017 daremos continuidade à Missão Médica VV no Piauí que teve início em novembro do ano passado. A 1ª edição foi tamanho sucesso que agora muitas outras pessoas e instituições se interessaram em ajudar.

Além de darmos seguimento no auxílio as comunidades visitadas em 2016, dessa vez, temos a intenção de expandir ainda mais nossos horizontes. Vamos juntos?





– Em abril estarei de volta aos Himalaias, um lugar que amo tanto e que me inspira! Como será voltar ao campo base do Everest depois de tudo que vivi por lá?



– A Pitaya Filmes estreia em maio uma nova série para o Canal Off, onde o atleta Fernando Fernandes irá superar seus limites físicos e psicológicos em cenários de tirar o fôlego! 4 documentários lindos e inspiradores estão saindo do forno para emocionar e inspirar pessoas de todo o Brasil!

– Prepare-se para me acompanhar em aventuras FANTÁSTICAS pelo mundo! Será em um dos programas de maior audiência da TV brasileira na Rede Globo… Aguardem!!!

– Teremos também uma tentativa de quebra de um recorde mundial e a Pitaya Filmes estará documentando esse feito incrível em vídeos da maior qualidade e também com o inovador 360º, com a mais nova tecnologia de imersão da realidade virtual. Aguardem!

Dizem por aí que se dicas fossem boas não sairiam de graça. Mas essas daqui prometo que são boas e para começarmos o ano cheio de força, vontade e entusiasmo quero dividir alguns valores que carrego comigo pra vida:

1. É muito melhor poder dar do que precisar pedir. Ajude o próximo e comece você mesmo a fazer um mundo melhor agora!

2. O que os outros pensam de ti não lhe diz respeito. Não dá para agradar todo mundo!

3. O tempo cura quase tudo. Dê tempo ao tempo.

4. Ninguém é motivo para sua felicidade senão você mesmo. Amarre sua felicidade a sonhos e não a coisas ou pessoas!

5. Não compare sua vida com a dos outros. Você não tem ideia de como foram trilhadas. Cada um está em uma missão diferente.

6. Os desafios tornam nossa vida interessante e superá-los dá significado a ela. Enfrente e lute: Tudo o que você está passando tem sempre um propósito maior. As experiências estão aí para trazerem uma lição, por isso não tenha medo. Se deu certo, ótimo! Se não deu, valeu o aprendizado.

Muitos projetos que comecei em 2016 serão concretizados agora em 2017, mas começaram a ser planejados ainda em 2015! Nada vem de graça. E o pouco que vem fácil não vale a pena, pois vai embora muito rápido também. Já o que conquistamos realmente como fruto de muito trabalho e dedicação, isso sim faz com que a gente se encha de orgulho e de forças pra continuar enfrentando as dificuldades. Lembre-se disso e um excelente 2017 pra você!