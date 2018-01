O Great Blue Hole é o maior buraco azul do mundo que está localizado a 100 km mar adentro, em Belize, na América Central. Só este já seria um ótimo motivo para conhecer a região. Porém Belize possui vários outros atrativos para quem é mergulhador, aventureiro, gosta de história ou apenas quer conhecer um lugar lindo na América Central. A médica, diretora e aventureira, Karina Oliani, já visitou vários lugares no mundo, mas ficou impressionada com o que viu em Belize. Ela destaca a beleza natural da região e a história envolvida ali.

“Belize é um dos melhores lugares de todo o caribe para mergulhar, sem dúvida. A visibilidade da água é boa demais, os corais são lindos e os mais bem preservados de toda América Central”, afirma Oliani. A produtora de Oliani, a Pitaya Filmes, está produzindo vídeos para mostrar as belezas e peculiaridades do local e para lembrar que toda essa beleza precisa ser preservada. A médica lista a seguir cinco motivos porque as pessoas devem colocar Belize em seus roteiros de viagem.

Mas aqui listo meus 5 motivos para você colocar Belize em seu roteiro de viagens

1. Nadar com Manatees

Em um de nossos mergulhos na grande barreira de corais, avistamos alguns Manatees nadando. Na hora eu quis pular na água e me aproximar deles, mas como os homens caçaram e mataram esses animais por muitas décadas, eles se tornaram ariscos e foi difícil chegar perto deles pra conseguirmos filmar e fotografá-los. Ao final tudo valeu a pena, pois a grandeza e a doçura desses animais é incomparável. Foi mágico e recomendo, claro com uma companhia de turismo local especializada.



2. Conhecer o famoso o GREAT BLUE HOLE, claro

Eu mergulho (certificada) desde os 12 anos, e durante todo esse tempo eu sempre tive o sonho de conhecer o GREAT BLUE HOLE de Belize. O lugar é muito especial. É uma das únicas formações naturais que pode ser avistada do espaço. Evidencias indicam que esse BLUE HOLE já esteve acima do nível do mar um dia e agora está a 100 km no meio do oceano e no fundo do mar! Isso é fascinante. O mergulho lá é um dos melhores que já fiz.

3. Possui uma das maiores vidas marinhas do mundo

A quantidade de vida marinha existente em Belize é um dos motivos que me fazem amar tanto Belize. Realmente impressiona e emociona. São diversos manguezais, atóis, bancos de areia, além de possuir a maior barreira de corais do hemisfério norte. Vale a pena conferir.

4. A preocupação com a natureza

Nos dias que fiquei em Belize, me chamou a atenção o trabalho realizado por eles no sentido de preservação do oceano. Quase todos os pontos de mergulho onde visitamos são considerados Parques Nacionais Marinhos. Barcos não podem jogar âncoras para preservar os corais e as cores do mar de Belize, em conjunto com essas águas super cristalinas, torna tudo mágico.

5. Toda a história e esculturas que existem no local

Não é apenas de praias bonitas e águas cristalinas que sobrevive o turismo de Belize. Visitamos o sítio Maia de Altun Ha. Esses templos foram usados nos anos 600 a.C. para comemorações, festas e sacrifícios dessa cultura que ainda existe e vive aqui na América Central. Além de abrigar templos e pirâmides misteriosamente construídas pelos maias, o parque detém uma das relíquias de todo o país. Ali está guardada a chamada Cabeça de Jade ou The Jade Head, que também representa o deus sol maia, Kinich Ahau, um dos ícones mais importantes para os belizenhos. Resumindo, é muita história envolvida.

Fotos de Alexandre Socci