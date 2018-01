A inauguração de um Club Med exclusivo nos Alpes Franceses Club Med Grand Massif Samoëns Morillon

O Club Med Grand Massif Samoëns Morrillon foi inaugurado na semana passada e tive a honra de ser convidada pelo clube para conhecer em primeira mão esse incrível resort de esqui!

Em meio à um lugar que tanto amo – as montanhas – esse hotel fica numas das maiores regiões de esqui da França, são mais de 260 km de pistas para praticar vários tipos de esportes alpinos: esqui, snowboard, snowbike, crosscountry, dogsleding e tudo a cerca de uma hora do aeroporto de Genebra.

Desde a chegada fomos surpreendidos pela paisagem – uma vista impressionante 360º das montanhas ao nosso redor, com o imponente Mont Blanc bem a nossa frente. Quer mais?

A enorme hospitalidade dos GOs e o cuidado com cada detalhe nesse resort chamaram minha atenção: Desde o equipamento de snowboard, tudo pronto e encerado no seu armário exclusivo que tem um aquecedor/ secador de botas automático, até um gorro de cabeça com Bluetooth embutido pra você esquiar curtindo um som, essa turma sabe mesmo como te agradar e não mede esforços pra isso!

A estadia dos hóspedes é planejada com o maior carinho para que se possa aproveitar seus dias ao máximo e não perder tempo com tramites. O sistema All-inclusive o “Ski Pass” já está incluído, assim como aulas para quem preferir e sistema ski-in e ski-out, o que ajuda no deslocamento pelas 5 montanhas da região que são interligadas por modernos ski-lifts. Se você ficar uma semana inteira esquiando lá e desejar, você não repete sequer 1 pista!

Tivemos sorte de chegar num dia em que havia nevado bastante, assim, quando saímos cedo pela manhã para esquiar, uma bela camada de neve “powder” nos esperava. Fiz muito “fora de pista” (confesso que eu amo isso) mas há pistas aplainadas para todos os níveis: as verdes para os que nunca esquiaram, ou as pretas para esquiadores muito experientes.

Depois de passar horas usando cada músculos das pernas na montanha, pude aproveitar o aconchego do Spa by Carita e relaxar com uma massagem seguida de uma imersão na jacuzzi externa com cromoterapia e vista pra montanha.

Toda noite tinha festa! Festa pra ninguém botar defeito. Mas nós preferimos experimentar os diversos restaurantes, como o Gourmet lounge, que tem desgustações deliciosas da culinária francesa, assinados pelo chef, Edouard Loubet acompanhado por uma bela taça de vinho da adega do hotel, na excelente companhia da querida Juliana Paes e o Dudu Batista, e depois de um dia intenso na neve, nos dávamos por vencidos e em menos de 5 minutos estava no sono REM mais profundo.

O vilarejo que da o nome ao resort, Samoens, é extremamente charmoso e vale demais a pena descer a Gôndola e passar uma tarde apreciando as charmosas ruelas ou degustando o famoso queijo local: o Reblochon.

Durante nosso passeio, conhecemos um são Bernardo lindo, muito amigável, carregando um pequeno barril no pescoço. A historia desses animais fantásticos , conhecidos como “anjos dos Alpes”, existe desde 1660, quando esses cães eram criados por monges no mosteiro “Hospice du Grand St. Bernard”, com propósito de salvar vítimas soterradas na região alpina. Caso não conseguissem fazer o resgate sozinhos, eles buscavam auxilio junto aos monges.

O Club Med Grabnd Massif Samoëns Morrillon é um destino de férias para toda família ou para casais que curtem montanha e procuram tranquilidade e conforto.