A união faz a força!

“Sempre quis participar de missões humanitárias, atendimento em emergências, participar de times como esse, voltado para o alívio do sofrimento humano. Em função das circunstâncias, nunca participei. Assim que recebi o convite, para trabalhar prevenção e posvenção do suicídio, não tive qualquer dúvida e aceitei com prazer. Iniciar meu percurso nessas missões aqui na minha terra, no sertão do Piauí, tem um valor simbólico importante

O que espero de resultado? Sinceramente, não vou com algo pronto, alguma expectativa estabelecida a priori. Sendo a minha primeira missão dessa natureza, vou com o espírito aberto para fazer o que for necessário e contribuir com a equipe, ajudar de alguma forma aquelas comunidades esquecidas pelo serviço público. Se é para esperar um resultado, espero que nós consigamos semear um pouco de amor e solidariedade no coração daqueles que atenderemos, que possamos fazer com que se sintam valorizados, além dos resultados práticos do nosso trabalho.”

– Carlos Henrique, Psicólogo