Aventuras de outros carnavais…

Que o Carnaval é um dos maiores feriados prolongados do ano, isso ninguém pode negar! Mas não é todo mundo que curte blocos de rua ou desfiles na avenida, por exemplo. Até mesmo pegar uma praia nessa época pode não ser tão convidativo por motivos como trânsito, aglomerações, custos e por aí vai…

Por isso, diversas vezes já fugi dessa muvuca para conhecer lugares que demandam mais tempo e que eu não conseguiria ir se fosse em outro feriado qualquer. Agora se você tem vontade de fazer o mesmo e escapar do agito do Carnaval, aí vão algumas dicas para se inspirar!

Monte Roraima

Para quem nunca ouviu falar, o Monte Roraima se localiza na tríplice fronteira: Brasil, Venezuela e Guiana. É uma formação pré-cambriana a 2.875 metros de altitude e pode ser considerado um dos lugares mais antigos do planeta com mais ou menos 540 milhões de anos. Apesar do nome, seu acesso não é exatamente por Roraima e geralmente é escalado a partir da Venezuela.

Esse foi o meu destino escolhido em 2012 para passar o Carnaval. Só que havia um pequeno detalhe: o trekking para se chegar ao cume é feito em 6 dias, e neste caso eu só teria 4!!!

Não é necessário saber escalar, apenas ter ótimo preparo físico e força de vontade. Afinal são em média 9 horas de caminhada por dia. A recompensa são a fauna e flora exuberantes da região. O cenário vai mudando conforme você for avançando até o topo e o clima o acompanha: de um intenso calor até temperaturas que se aproximam do zero.

Ao longo do caminho é possível atravessar rios, cachoeiras, savanas, florestas e pequenas comunidades indígenas. A trilha de vegetação rasteira de repente dá lugar a uma densa e úmida floresta, repleta de cores e sons que só a Floresta Amazônica pode proporcionar.

No alto é possível visitar as belas jacuzzis naturais, o Ponto Alto, La Ventana, O Vale dos Cristais, Cachoeiras, Ponto Tríplice da fronteira Brasil, Venezuela e Guiana, dentre tantos cenários incríveis presentes neste lugar que fez valer a pena cada passo.



Lençóis Maranhenses

Em 2014 mais uma vez optei por um lugar que não atraísse tantos turistas na época do Carnaval. Em 3 dias percorri mais de 80km na areia quente e a pé atravessando os Lençóis Maranhenses. Definitivamente um dos treinos mais quentes e extenuantes que já fiz na vida!

Situado no litoral do Maranhão, às margens do Rio Preguiça, é difícil encontrar algo comparável à fascinante e singular beleza dos Lençóis Maranhenses em seus 155 mil hectares. Suas dunas são imensas com mais de 40 metros de altura e as lagoas de água doce são cristalinas e azul turquesa.

Apesar de ser um grande deserto, chove bastante, e as águas das chuvas acabam por formar entre as dunas centenas de lagoas espalhadas praticamente por toda a área do parque, criando um verdadeiro oásis tropical criado pela a ação da natureza ao longo de milhares de anos. As lagoas mais conhecidas são a Lagoa Azul e a Lagoa Bonita, famosas pelo seu encantamento e condições de mergulho.

E o mais interessante deste lugar é que você nunca vai encontrá-lo do mesmo jeito quando for até ele. A força dos ventos é tamanha que monta e desmonta as dunas fazendo com que os moradores dessa região desloquem suas casas constantemente para não serem engolidos pela areia.

Não importa como e onde passar o Carnaval, o importante aqui é aproveitar a festa mais popular e animada do país que afinal, só acontece uma vez ao ano!