Banco Chinchorro: O paraíso dos crocodilos.

Você já imaginou encontrar animais que vivem em nosso planeta há 200 milhões de anos e com uma aparência jurássica? Bem-vindo ao Banco Chinchorro, a maior reserva marinha de Crocodilos Americanos Selvagens.

Os crocodilos americanos são animais enormes e o tamanho máximo que podem chegar é de 6 metros de comprimento e pesar 800kg, mas não se preocupe, hoje em dia não se encontra animais deste tamanho e o maior não passa de 4 metros e comprimento com o peso de 500kg.

Por conta de seu tamanho, sua mordida também é impressionante, com vários dentes afiados e mais de 1300kg, esses animais ganham o título de mordida mais forte de todo o planeta. Os crocodilos são répteis e predadores, portanto o contato com um humano ou qualquer ser vivo pode ser letal, pois além de tudo, são muito ágeis.

Pela sua aparência, os crocodilos são animais que causam pouca empatia e o fato de serem predadores assustam quem não está acostumado a ver esses animais, mas eles não tentam atacar de imediato ao contato humano. Por serem muito inteligentes, ficam em alerta a qualquer movimento, mas quando se respeita o espaço do animal, ele também respeitará o seu.

Apesar de sua grandeza, a indústria de sapato, bolsa e cinto quase deixou os crocodilos americanos em extinção, o consumo do couro aumentou de forma tão agressiva que o governo do México interviu criando o Banco Chinchorro como uma reserva marinha protegida, antes que a catástrofe ambiental fosse maior. Hoje estima-se que na natureza tenha entre 10 a 20 mil crocodilos americanos selvagens e só em Banco de Chinchorro vivem 600.

Não pense que chegar ao isolado Banco de Chinchorro é uma tarefa fácil, o local é totalmente cercado por crocodilos e as únicas pessoas que vivem lá alguns meses do ano são pescadores em casas de palafita em temporadas de pesca. O acesso é muito restrito, pois as águas são rasas e o fundo é coberto por plantas e lodo, além de estar cercados de crocodilos, o que impossibilita um humano conseguir caminhar. Por mais que a distância seja curta, toda a locomoção é feita em barcos!



Karina e equipe aproveitaram para mergulhar nos corais maravilhosos que se encontravam a 15 – 20 mins de Banco Chinchorro. A vida marinha aqui encanta!

Além de encontrar os crocodilos americanos selvagens, no México é possível encontrar o Tarpão, uma espécie de Sardinha enorme. O seu cardume se movimenta de forma lenta e todos os peixes sempre seguem em uma única direção. Também é possível encontrar incríveis corais gigantes e saudáveis.

Poder desfrutar de um lugar incrivelmente lindo, completamente isolado, cercada pela natureza e sem qualquer acesso à celular e internet foi uma delícia e será uma experiência que lembrarei para sempre…

