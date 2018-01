Belize, férias inesquecíveis

Dizem que uma imagem fala mais que mil palavras, aqui tem 5 minutos de vídeo mostrando o porquê Belize se tornou um dos meus lugares favoritos. Cachoeiras, praias de água azul turquesa, ruínas e sítios maias, ilhas e praias para todos os bolsos e gostos, sem falar numa deliciosa comida com sabor caribenho.

Tudo isso, com certeza,vai fazer com que você passe as melhores férias da sua vida nesse pequeno país da América Central.

Produção e edição: Pitaya Filmes