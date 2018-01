Budapeste e seus mistérios subterrâneos

Budapeste é o centro econômico, cultural e a maior cidade da Hungria. É ainda considerada uma das cidades mais bonitas da Europa e uma das mais visitadas do continente, além dos vários patrimônios mundiais da humanidade, como a Avenida Andrássy, Castelo de Buda e a Praça dos Heróis.

Budapeste foi formada pela fusão de 2 cidades: Buda (margem direita do rio Danúbio) e Peste (margem esquerda). Ainda hoje cada lado do rio é chamado desta forma. O lado de Buda é uma região linda, montanhosa, residencial e onde se encontra o bairro do Castelo. Peste é o centro da cidade, portanto bem urbano e comercial, onde se concentram a maioria dos hotéis e quase todos os outros pontos turísticos.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como muitas cidades europeias, é um destino com muita história, cultura e locais imperdíveis para ser explorados. Mas o que muitos turistas desconhecem é que essa cidade conta com o maior sistema de água termal do mundo! Um outro grande chamativo de Budapeste são os banhos termais que são um charme à parte na cidade. São 118 fontes naturais de água entre 21°C e 78°C. Os spas e piscinas térmicas naturais são abertos ao público.

A única capital que fica sobre um enorme sistema de cavernas submersas. A abertura da maior caverna subaquática do mundo, a Molnár Janos Cave pode ser encontrada bem no coração da cidade e tem uma entrada um tanto quanto “pitoresca”!

A Molnár János Cave é uma área protegida desde 1982 e possui um sistema de cavernas por mais de 5 km. Ela leva o nome de Molnár János, o farmacêutico que a descobriu e analisou as águas da caverna em 1860. Ele mesmo fez a primeira suposição que existia um sistema enorme por baixo e que seria explorado mais pra frente.

A caverna fica localizada no lado Buda de Budapeste, próximo a ilha de Margaret. Do lado de fora pode ver uma lagoa pequena, que leva o nome de Lagoa Malom, que é preenchida constantemente pelo Molnár János na primavera. A lagoa já era conhecida pelas construções romanas em sua parte inferior, porém mesmo sendo uma lagoa, não há nenhum sedimento orgânico e nenhum peixe vivendo lá.

Existem centenas de salões preenchidos com água termal dentro da caverna e a maior tem mais de 80 metros de comprimento e cerca de 26 metros!

Budapeste com a sua classe e beleza, guarda incríveis lugares subterrâneos para quem tem a audácia de explorá-los e nesse domingo, no Esporte Espetacular você confere essa aventura inédita produzida pela Pitaya Filmes. Nos vemos na Globo!



Agradecimentos:

Pitaya Filmes (http://pitayafilmes.com.br/)

Swiss Air (http://www.swissair.com/index_en.html)

Seasub (http://www.seasub.com.br/)

The Aquincum Hotel (http://www.aquincumhotel.com/)