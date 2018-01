Canadá, o paraíso outdoor

Pense em um lugar onde você consegue, em um único dia, mergulhar com o maior leão marinho que existe, dar de cara com ursos, cair na estrada considerada a mais linda do mundo e, no fim de tarde, subir uma gôndola e alguns lifts para esquiar na neve powder das pistas de Whistler/Blackcomb, a maior estação de esqui da América do Norte.

Como no verão o pôr do sol ali é por volta das 20h30, você pode recuperar os músculos e recarregar as energias aproveitando um fim de tarde para petiscar no famoso after ski Dubh Linn Gate Irish Pub, que tem música ao vivo. Mas a Colúmbia Britânica vai muito além — em matéria de adrenalina, diversão e relaxamento. Por isso, trouxe algumas dicas para passar bons momentos neste paraíso canadense.

Já esquiei na França, Suíça, Chile, Argentina, Nova Zelândia e muitas estações dos Estados Unidos. Mas para mim não foi difícil entender por que Whistler/Blackcomb já foi eleita diversas vezes como “o melhor resort de esqui do mundo”. A gôndola Peak to Peak liga as duas montanhas, que juntas formam esta enorme área esquiável, com pistas cuidadosamente deixadas em perfeitas condições pelas máquinas que trabalham todas as noites.



Se você não ainda tem seus próprios esquis ou prancha de snowboard, não se preocupe. Deixando para alugar lá, você vai usar os melhores e mais novos equipamentos. E no próprio lift há o mapa da montanha, para que você decida a próxima pista que vai descer. Há também cafeterias e restaurantes para todos os gostos e bolsos.



O Scandinavian Spa, que usa os mesmos princípios da crioterapia, um tratamento que acredita em baixas temperaturas para resultados estéticos e terapêuticos, é o tipo de lugar perfeito. É um recanto de paz e silêncio bem no meio das montanhas. O spa oferece os relaxantes banhos escandinavos, que consistem em alternar sauna úmida, seca e banho termais de 40ºC com chuveiros ou cachoeiras geladas de até 13ºC (por até 20 segundos). De maneira autêntica e charmosa, este spa escandinavo combina uma antiga tradição de relaxamento com um ambiente que, ano após ano, tem sido premiado pelo seu design e estrutura. Dá para entender por que é frequentado por vários atletas de ponta, que vão atrás recuperação muscular. Uma visita e uma massagem nesse lugar farão com que você se sinta novinho em folha para encarar um novo dia de esqui

Whistler Village é um charme: a cada esquina, um lago, uma montanha ou uma construção de muito bom gosto integrada às montanhas. Nos meses de abril e maio esse lugar reúne atletas de todo o mundo de esqui, snowboard e mountain bike downhill, entre outros esportes. Já fui na primavera com a minha irmã Nathali Oliani, e aproveitamos pistas perfeitas, com temperaturas amenas, entre 5 e 12ºC, e sem filas nos lifts.



O Adara Hotel é um hotel boutique extremamente confortável, onde o atendimento não poderia ser melhor. Não vou esquecer tão cedo daquela cama confortável, com edredom de pluma. Além da localização privilegiada, bem no meio da vila e a três minutos a pé da gôndola de Blackcomb, quando você terminar o dia com as pernas cansadas, pode desfrutar das banheiras jacuzzi no mezanino, com vista privilegiada para as montanhas.



O Fairmont Chateau Whistler é o hotel perfeito para impressionar ou comemorar uma data especial. Com alimentos orgânicos minuciosamente selecionados, seu restaurante garante que todos os pratos do cardápio sejam deliciosos. A entrada de ostras frescas ou tartare de alce já faz você querer que fosse prato principal. As carnes, sem nenhum antibiótico ou hormônio, são cozidas ao seu gosto com perfeição. Quem ama frutos do mar não pode deixar de saborear o king crab. A carta de vinhos é variada, e se você estiver em dúvida, pode confiar no sommelier. Os dois que me foram sugeridos superaram minhas expectativas.



Para ir a Vancouver, uma das minhas cidades preferidas do planeta, dirija por duas horas pela rodovia HWY 99. Você nem vê o tempo passar! Conhecida como Sea-to-Sky highway, você sai desse lugar magnífico para ir a uma cidade espetacular. Difícil descrever a beleza dessa estrada. Como se não bastasse, o mar, com as montanhas nevadas ao fundo, a lindíssima cachoeira Shannon Falls, a terceira mais alta da Colúmbia Britânica, com 335 metros, a linda floresta de coníferas, que inspiraria até contos de fadas da Disney, ainda fomos surpreendidas por um urso preto na beira da estrada, logo após passarmos por Horseshoe Bay. Minha irmã gritou tanto quando o viu que, se eu não estivesse dirigindo devagar, teria saído da estrada.

Agradecimentos: Mitsubishi Motors, Destino Canadá, Vertebratta, Turismo Vancouver, Turismo Whistler