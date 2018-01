Cara a cara com o maior animal da Terra!

Desde criança, quando assistia aos desenhos do “Pinóquio”, sou apaixonada pelas baleias azuis. É um bicho mítico, o maior animal que já habitou a face da Terra. E não falo o maior depois dos dinossauros. A baleia azul é realmente o maior desde o início do planeta, pois podem chegar até 30 metros de comprimento e pesar mais de 180 toneladas.

Ao longo dos anos, sempre sonhei em ver e nadar com esse animal espetacular. Para isso, viajei até a costa sul do Sri Lanka. Escolhi essa região quando pesquisava qual seria o melhor lugar do mundo para encontrar a baleia azul. Foi muito frustrante! Passei cinco ou seis dias procurando por elas, sem sorte. Nada, nem mesmo os jatos d’água que soltam quando emergem do mar para respirar. Pensava o tempo todo: “cruzei o mundo e não vi nem sinal da baleia azul”.

A princípio, ficaria sete dias no país, mas, infelizmente, não as vi em nenhuma das tentativas que fiz. No final, passei mais alguns dias por lá, o que não foi nada ruim, uma vez que o Sri Lanka é lindo e com paisagens de tirar o fôlego.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Essa é a parte mais difícil do meu trabalho. Ao contrário de filmar uma montanha ou um prédio, programar mergulhos com animais selvagens é alto totalmente incerto e imprevisível. Durante todo o tempo, você precisa lidar com a espera e a incerteza de se vai ou não encontrar o que você foi procurar.

Estava quase perdendo as esperanças, quando, em uma de nossas últimas expedições, uma frase mudou tudo. Quando alguém gritou “olha a baleia azul!”, pensei comigo mesma “graças a Deus!”. Que animal maravilhoso. Mesmo com toda aquela grandeza, ela é extremamente dócil e reservada.

Essa não foi só a primeira vez que nadei com uma baleia azul. Também foi a primeira vez que eu vi uma pessoalmente! E foi mágico, sensacional! Na hora, eu pensei “nossa, ela é um monstro de tamanho!”. Não importa o quanto você já leu sobre ela, estudou sobre as proporções ou comparações de tamanho. Nada te prepara para o tamanho real de uma baleia azul. É muito chocante!

Quando caí na água com ela pela primeira vez, ela se afastou. Extremamente pacífica. Aquela magnitude, não sei quantas vezes maior que eu e, mesmo assim, ela afunda quando você chega perto. Em um dos momentos, nadei muito rápido pra me aproximar e ela deixou. Eu estava super ofegante e ela começou a descer. Enquanto nadava para o fundo, percebi que ela virou o olhinho para mim, como quem diz “sei que você está aí, mas não quero te enfrentar”. A baleia azul é apaixonante.

Depois de cruzar o mundo e passar dias procurando aquele animal que me encantava desde a infância, posso dizer que tudo valeu a pena! Uma experiência que, com certeza, vou levar pra sempre na memória! Mais um sonho realizado.

Qual será minha próxima aventura?