Cuidado pra não se apaixonar – Aqui você vai ter o melhor de todos os mundos

O cheiro agradável da brisa do mar, o sol dourando meus cabelos, o vento refrescando minha pele e uma das paisagens que mais inspirou Hollywood também roubava a atenção dos meus olhos.

Bem vindo à California!

Seja no quesito mar, montanha, deserto, esse é um dos poucos lugares do mundo onde você tem tudo a disposição. Como os californianos são privilegiados! Esquiar de manhã em uma montanha tão linda como Mammoth ou Big Bear e aproveitar a tarde para surfar uma das melhores ondas do mundo…

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas esse canto do planeta não esbanja só natureza! As melhores lojas e centros comerciais dos Estados Unidos se encontram aqui. Restaurantes para todos os gostos e bolsos também. E as charmosas vinícolas de Napa Valley classificadas entre as melhores do mundo.

Só que tudo isso não teria tantas cores e sabores se não estivesse acompanhada de pessoas tão legais, com uma vibe incrível e que, ainda por cima, conhecem cada canto desse paraíso.

Fundada pelo 3 x Ironman do Havaí, Chris Kittler e pelos triatletas Rodrigo Tomé e Luis Sertori, a 7 Sherpas foi criada para te surpreender. O objetivo é proporcionar uma experiência inesquecível através de um conceito novo que combina esporte e viagem. Não importa quantas viagens já fez, quantos países conhece, garanto que eles irão te surpreender. Diga a eles o que gosta e o que busca e saiba que será feito.

Eu amo esportes! Eles fazem parte da minha vida e de quem eu sou desde sempre. E eu estava num ritmo insano de trabalho, tentando conciliar medicina, televisão, novos projetos da produtora, palestras, enfim, precisava equilibrar – desacelerar a mente e acelerar o corpo.

Quer lugar melhor no mundo para praticar esportes? Eu até tentei listar tudo o que vi (e tive vontade de fazer) e acabei me perdendo. Nadar, correr, surfar, pedalar, velejar, andar de wakeboard e snowboard, esquiar, mergulhar, saltar, voar, remar, patinar, dançar, lutar, jogar, praticar yoga, é muita vida em um lugar só! E a Califórnia tem um cenário mais lindo que o outro pra fazer tudo isso num só lugar!

Pra ativar a circulação, cheguei em San Diego e fui correr com o Chris e o Rodrigo no Parque de Torrey Pines e assistimos o pôr do sol da praia depois do treino.

No dia seguinte, surfei com Heather Hargas da Surf Divas School em La Jolla Shores. This is California baby!

Dia de exercitar membros inferiores: Fui pedalar na Montezuma Road, uma estrada que cruza o deserto com curvas épicas para chegar em Borrego Springs e ver a vegetação nativa e esculturas incríveis.

Para descansar as pernas mas não perder o ritmo fomos nadar nas águas cristalinas de Mission Bay. Se você não quer se molhar, fica a opção de remar Stand Up ou velejar enquanto fazíamos os próximos planos.



Um pouco de agito é bom e pedalar na histórica Highway 101 é mergulhar na cultura californiana, uma das mais legais e variadas de toda América do Norte.

Com tanto esporte nós nos demos o direito de conhecer uma das mais famosas cervejarias da região: a Stone Brewery, uma das mais tradicionais Cervejarias de San Diego, uma vez que a cidade se tornou um grande polo para os amantes da bebida. Pra cada prato delicioso uma indicação de um tipo de cerveja.

Atletas precisam queimar as calorias extras, por isso nada como subir a serra e a cerca de 2 horas de San Diego você está nas montanhas. Um dos mountain bikes mais lindos que já fiz foi dentro da Reserva de Cuyamaca. Com várias opções de trilha, pedalei um single trek consideravelmente técnico, guiada pelo Marcello Duarte, mas a beleza desse lugar fez valer a pena o esforço e até um tombo num trecho de pedras soltas.

Pra recuperar fomos assistir um jogo de futebol americano dos Chargers em San Diego no Qualcomm Stadium. A partida já começou com um Touch Down e a energia do estádio inteiro delirando é contagiante!

Mais uma doce surpresa: Saímos do jogo e jantar com uma vista deslumbrante de San Diego do restaurante C Level.

Pacific Beach é a praia da galera mais jovem e descolada da Califórnia. Uma atração a parte é andar de skate no calçadão e depois passar sob o Crystal Pier onde tambem fica um hotel pra apreciar a força das ondas nessa estrutura.

Como eu disse o que o pessoal da 7 Sherpas vai continuar superando suas expectativas… Surfando em La Jolla, conheci o Alexandre Ogawa, atleta e fundador da Gracie Barra San Diego comentei brevemente “que saudades da época que treinava Jiu Jitsu”… Alguns dias depois lá estava eu: suando no tatame!

Pra encerrar com chave de ouro um final de tarde em Sunset Cliffs com esse visual de filme, pessoas queridas que viraram amigos e uma viagem, que certamente lembrarei pra sempre!

7 Sherpas, já estou contando os meses pra nossa aventura no Yosemite em setembro!!

Quem quiser vir com a gente acesse: http://www.7sherpas.com/sports-experience-mammoth-yosemite

Agradecimentos:

Não dá pra agradecer todo o carinho e atenção do Chris e Rodrigo comigo, então até a próxima!

Romulo Cruz pelas fotos lindas dessa trip!

Marcello Duarte – the crazy Marcello

7 Sherpas (http://www.7sherpas.com/)

Delta Airlines (http://pt.delta.com/)

Specialized Brasil (https://www.specialized.com/br/pt-br)

Surf Diva Surfing School (https://www.surfdiva.com/)

Gracie Barra San Diego (http://www.graciebarrasandiego.com/)