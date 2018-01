Nesse último final de semana fiz um curso com o Christian Dequeker e Rodrigo Villela do Apneia Surf Brasil, com a particularidade de me preparar para enfrentar situações de perrengue na água. Um curso que qualquer pessoa que surfa ou pratica esportes na arrebentação deveriam fazer.

Para quem gosta de água e pratica muitos esportes aquáticos, sabe que, apesar de lindo, o mar também é imprevisível. Devemos estar preparados para enfrentar dificuldades e saber como reagir frente a uma situação de risco, quanto mais treino, melhor as chances de seu corpo e mente responderem da forma correta e garantir sua sobrevivência . Foi este um dos principais intuitos para qual foi desenvolvido o curso, para garantir maior segurança e tranquilidade dentro d’ água e ensinar você a respirar, não importa o que aconteça.

O curso durou 2 dias. O Christian Dequeker, além de surfista, possui um vasto conhecimento sobre o assunto e bateu vários recordes de apneia, já treinou grandes nomes do Surf e do Tow In.

Primeiro, começamos com a teoria em sala de aula, fisiologia, anatomia, técnicas de respiração, análise de conceitos e aplicação de apneia em situações diversas. Depois, em uma piscina de ambiente controlado, praticamos as técnicas de respiração, apneia estática e apneia dinâmica e, por último, a prova final, o mar. Neste último dia, pomos em prática todos conceitos aprendido em situação real.

“O Curso de Apneia para Surfistas foi criado com o objetivo de aumentar a capacidade de resistência embaixo d´água, ganhando mais segurança e tranquilidade para a prática de qualquer esporte aquático e ensinará as técnicas de Apneia Estática e Dinâmica, além de aplicar seu treinamento revolucionário, o Método de Simulação da Realidade (MSR)”, relembra Rodrigo.

Mesmo não sendo atleta, a segurança no mar é crucial, indiferente da idade, ou condicionamento físico, este curso também poderá lhe ajudar. Depois de terminada as aulas vemos que a melhora não acontece somente na respiração, mas por consequência, ganhamos um desempenho e resistência melhor na prática de esportes e mesmo, um conhecimento maior sobre nosso corpo e seus limites, autoconfiança e maior controle da ansiedade.

Eu comecei fazendo uma apneia de apenas 2 minutos na sala de aula e após o curso e aplicar a técnica certa encerrei com 4 minutos e 5 segundos. Minha evolução foi nítida e certamente saí com um novo conceito sobre respiração e sobre a minha capacidade de ficar em apneia (sem ar)!

Para maiores informações acesse o site: https://www.apneiasurfbrasil.com.br/

Agradecimentos: Christian Dequeker e Rodrigo Villela.