Desafio celebridade – O Di Ferrero topou!

Longe de qualquer glamour da cidade grande, encontra-se a pequena região de Superagui, no litoral frio do Paraná. E foi para lá que levei o Di Ferrero! Será que ele mandaria tão bem nessa aventura quanto manda em cima dos palcos? Essa eu tinha que pagar pra ver…

O litoral do Paraná tem um conjunto de ilhas com uma beleza indescritível: florestas fechadas, praias paradisíacas e uma imensa biodiversidade. A mistura dos biomas florestal e litorâneo gerou um ambiente rico e variado, mas essa variação também pode trazer muitos perigos.

Quando eu falo em riscos, não é só dos animais que habitam a região que devemos temer. Aqui qualquer passo em falso pode nos fazer cair de grandes alturas. Caminhar pelos rios e cachoeiras sem nenhuma orientação também é arriscado, o que parece ser uma simples correnteza pode nos levar para o fundo em um piscar de olhos!

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há também outros fatores como o clima por exemplo, que pode levar um visitante despreparado a hipotermia. E caso você se perca, além de ter que se adaptar a um ambiente totalmente selvagem para sobreviver, ainda poderá se deparar com o maior predador do continente, a onça. Por isso todo cuidado é pouco!

Convidei o Di Ferrero, vocalista da banda Nx Zero para testar e superar os seus próprios limites e ver até onde o seu instinto de sobrevivência alcança.

No frio, em meio a mata, usamos meus conhecimentos e os objetos pessoais do Di para sobreviver. Para comer, esqueça pratos e garfos, nós tínhamos que caçar nossa própria comida… No escuro! E que tal caranguejos no jantar?!

Se você pensa que dormir seria a parte fácil, se enganou! É necessário se proteger de todas as formas possíveis, pois naquele momento, somos os “intrusos” no ambiente em que os animais daquela região vivem, por isso criamos uma espécie de “alarme” para passarmos a noite seguros.

Navegar pelos labirintos do mangue remando em uma canoa local, cruzar rios gelados e ainda atravessar uma falsa baiana bem longe do chão foram alguns dos desafios que o eu e o Di vivemos… E com certeza não esqueceremos né Di?

Foi um prazer conviver (mesmo que na selva) com um dos cantores mais incríveis do nosso país. Sua coragem é do tamanho do seu coração: ENORMES!

Essas e outras aventuras, só no Desafio Celebridade todos os domingos às 21:30h no Discovery.

E ah! Para não perder nenhum desafio, tem reprise toda quinta às 18h!

Agradecimentos:

Di Ferrero

Discovery Brasil (http://www.brasil.discovery.uol.com.br/)