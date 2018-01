Essa semana Karina Oliani estreou seu Canal no YouTube

Canal na maior rede de vídeos do mundo trará materiais inéditos e os bastidores da superatleta e apresentadora

Dia 10 de janeiro, a médica especializada em resgates em locais extremos, atleta, diretora e apresentadora Karina Oliani estreou seu canal no Youtube, a maior rede de compartilhamento de vídeos do mundo. Karina já produz documentários e séries para os mais variados canais de televisão, seja na TV aberta, casos de Rede Globo e Record, como também na fechada, no canal OFF, por exemplo. No último domingo do ano, dia 31, foi veiculado no programa Fantástico , da TV Globo, sua última aventura no México.

“A idéia é trazer todo o know how obtido nesses anos de estrada, com produções de aventuras extremas, agora para a internet onde a relação é mais pessoal e íntima com os expectadores. No YouTube vou poder responder as perguntas dos seguidores e sentir diretamente, por meio dos comentários, o que eles acham de determinado vídeo”, explica Karina Oliani.

O canal leva o próprio nome da médica e lançará um vídeo novo toda quarta-feira. Essa primeira websérie de cerca de 12 episódios vai mostrar as dificuldades, curiosidades e tudo que Karina Oliani viveu ao subir pela primeira vez o Monte Everest, pela Face Sul em 2013. “Temos muito material que ainda não foi mostrado sobre essa subida, principalmente como foi possível realizar esse feito e os principais desafios que enfrentamos”, afirma Oliani.

Outras aventuras de Karina, como a subida ao Everest pela Face Norte, considerada mais difícil pelos alpinistas (Karina Oliani foi a primeira sul-americana a conseguir o feito pelos dois lados), sua ida a Antártica com a Marinha do Brasil, e seus mergulhos em Belize, também farão parte dos conteúdos do canal.

“Em meu canal terei a liberdade de mostrar do meu jeito as minhas viagens, aventuras e projetos que beneficiam outras pessoas, como o mutirão de saúde que realizamos recentemente no sertão do Brasil, onde foi possível atender 3 mil famílias gratuitamente”, afirma ela.

Karina Oliani conta com a parceria da Uzumaki Produções nesse novo projeto. “Enquanto minha produtora, a Pitaya Filmes, realiza produções e gravações de séries em locais extremos, pois já temos uma equipe preparada e que sempre me acompanha aonde quer que eu vá, a edição e a finalização ficará por conta deles”, termina ela.

O endereço do canal de Karina será https://www.youtube.com/KarinaOliani Se inscreva e acompanhe Karina também em vídeos fantásticos.