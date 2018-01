Eu quero um mundo melhor…

… e do mundo, o melhor!

Eu também quero que esse mundo seja mais justo.

Você quer um mundo melhor para o seu filho? Crie um filho bom para o mundo. Você quer mais luz! Seja luz para o mundo!

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Eu não doo o meu tempo para parecer boazinha – contribuir me faz bem!

O ser humano não consegue sobreviver sozinho. Colaborar é fundamental para coexistir.

Fazer o bem não é opcional é o único jeito de manter esse mundo um lugar habitável para tanta gente.

As melhores coisas da vida são aquelas que não conseguimos medir. A maior felicidade está em ser útil e não em possuir.

Bens são temporários.

Quando eu ajudo alguém multiplico esperança e alegria – valores infinitos!

Ajudar é contagiante, ecoa do indivíduo para o universo. E quando eu me doo sei que apenas estou cumprindo a minha missão. Esse mundo será o que nós fizermos dele. Sei que estou ocupando bem o meu lugar no mundo e fazendo a minha parte através do Instituto Dharma.

Veja as fotos do local onde iremos voltar em outubro pra continuar nosso projeto de educação e saúde:

Quer fazer a sua parte? Há várias maneiras de nos ajudar:

– www.catarse.me/dharma2017

– www.institutodharma.org

– www.gentedemontanha.com/expedicoes/monte-roraima-solidario/