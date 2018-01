Everest no Fantástico: Minha ascensão ao cume, dessa vez, pela Face Norte!

Nos últimos meses você acompanhou, quase que simultaneamente, a minha escalada ao topo do mundo pela Face Norte, que é considerada mais técnica e desafiadora pelos alpinistas. E é claro que eu não poderia deixar de registrar novamente esse desafio que acabou gerando imagens e histórias fantásticas.

“Novamente” porque em 2013 eu tive a chance de realizar esse sonho ao lado do meu amigo Pemba Sherpa. Foram 55 dias de expedição, onde fiquei 30 horas na zona da morte antes da minha ascensão ao cume, na face sul, lembra?

Para refrescar sua memória: Everest 2013 no Fantástico.

Dessa vez, tudo aconteceu bem mais rápido do que eu poderia imaginar: minha decisão de escalar de novo o Everest, a busca por pessoas que acreditariam que seria possível tal feito e até mesmo a escalada em si. Quando fui ver, em vez estar fazendo a mala para 1 mês no Nepal, por conta do trekking solidário organizado pelo Gente de Montanha que arrecadaria fundos para o Instituto Dharma, eu estava me preparando para isso mas também para escalar os 8.848 metros acima desse gigante conhecido por Chomolangma pelos tibetanos.

A principal diferença entre as duas rotas é que a face norte, apesar de ser mais curta, os ventos são muito mais fortes e as temperaturas ainda mais baixas. Também há diversos trechos que você precisa ser um escalador de rocha experiente e os corpos dos que não conseguiram estão lá por todo caminho pra te lembrar disso!

Se eu pudesse resumir essa 2ª expedição em números: 20 horas de voo, 15 horas de estrada, 20 dias na montanha, onde 6 foram aclimatando e 14 escalando, ventos de 160km/h, uns 5 imprevistos e 6 kg a menos. É, com o Everest não se brinca!

E se eu pudesse resumir em uma palavra: GRATIDÃO! Pela minha vida, minha saúde, minha família e pela amizade verdadeira que tenho com o Pemba. Ele esteve presente na realização de não só um, mas de dois sonhos meus e estará ao meu lado, aqui no Brasil na próxima semana!

Agora é minha vez de realizar um dos maiores desejos do Pemba Sherpa: Conhecer o Brasil. Por isso, aproveito o momento para te convidar para uma palestra exclusiva minha e do Pemba no Teatro Sergio Cardoso em São Paulo, no dia 07/08 às 20h. Vamos falar sobre a nossa amizade, nossos projetos sociais, nosso documentário “Through the Wind” e claro, nossa escalada ao Everest!

Porque se depender de mim, esta será a segunda vez de muitas. Quando a gente AMA um lugar, faz de tudo pra voltar!

