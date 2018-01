Expedição no Everest #RespiraEVai

Por LX Sports Group

Karina Oliani parte para nova expedição em uma das montanhas mais extremas do mundo.

Escalar o Everest pelas duas faces (Norte e Sul) – esse é o atual objetivo da paulistana de 34 anos.

Médica, atleta de esportes extremos, apresentadora de TV e um dos principais ícones de séries de aventura para canais como Rede Globo, Discovery e OFF, Karina Oliani é uma das referências no Brasil quando falamos de montanhismo e demais esportes de aventura – e não é para menos! Karina acumula em seu currículo conquistas como ter atingido 4 dos 7 maiores picos do mundo: Kilimanjaro, Aconcagua, Elbrus e Everest – este último escalando pela face sul, além de ter desbravado mais de 90 países.

“Durante uma palestra, fui questionada por que ainda não havia escalado o Everest pela face Norte, lado Tibetano. Sou movida a desafios, apaixonada por escalar montanhas e encarei aquilo como a gota d’água para a realização de mais um sonho”, explica Karina. “Para que o Everest possa ser escalado, são necessários alguns documentos e aprovações por parte das autoridades locais. Saí da palestra e comecei a enviar toda a documentação para que tivesse as aprovações a tempo, já que existe um período do ano para escaladas e o prazo encerrava em alguns dias”.

Karina já se encontra no Nepal e a aproximação da montanha começa em 10 de abril. Essa etapa já é parte da aclimatação ao frio e altitudes elevadas que a equipe irá enfrentar.

A Expedição nomeada “Halls no Everest #RespiraEVai” está programada para começar no dia 29 de abril, com previsão de chegada ao pico em até 30 dias. Ao todo, Karina conta com 12 pessoas trabalhando integralmente no projeto, sendo que três delas estarão escalando o Everest ao lado dela – dois Sherpas e um câmera para fotos e filmagens. Durante a expedição, Karina Oliani e a equipe podem encontrar temperaturas tão baixas quanto -50° C próximo ao cume, ponto onde poderão permanecer no máximo 30 minutos por conta das condições climáticas extremas.

A Expedição conta com o patrocínio da HALLS e apoio das marcas Motorola, Açaí Ecofresh, SuperJobs e The North Face.

