Expedição #RespiraEVai: Ataque ao Cume

Por LX Sports Group

Após aclimatação, Karina Oliani parte para o “ataque ao cume” no Everest pela face Norte

A médica e atleta de esportes extremos, Karina Oliani, parte hoje para a fase de ‘ataque ao cume’ na Expedição Halls no Everest. Após a fase de aclimatação, que tem o objetivo de preparar o corpo para a altitude e condições climáticas extremas, Karina segue para a fase final da Expedição.

“O ciclo de aclimatação começou no Campo Base do Everest, a 5.182 metros de altitude. É no Campo Base onde a equipe se instala, prepara os equipamentos de escalada, etc. Do Base Camp, Karina e a equipe subiram para o Intermediate Base Camp, onde ficaram uma noite e na sequência subiram para o Advanced Base Camp, a 6.400 metros de altitude, onde permaneceram por 4 noites. Para finalizar este ciclo, a equipe escalou até 7.100 metros de altitude, ponto chamado de North Col, retornando ao Campo Base na sequência.

“Normalmente os escaladores optam por realizar este ciclo duas vezes antes do ataque ao cume. Como estou me sentindo forte e pronta, optamos por realizar apenas uma vez o ciclo. Estou, além de tudo, curtindo a Expedição – desde a lua cheia, passando pelas maravilhosas esculturas de gelo naturais, até os yaks* se chacoalhando pela manhã para tirar a neve dos pelos. A notícia ruim fica por conta do Marcelo não poder continuar a expedição por conta da saúde”.

Marcelo Rabelo é o responsável por produzir as fotos e vídeos da Expedição e está com suspeita de infecção intestinal, com dificuldades para se alimentar e por conseqüência longe da forma física plena. “Precisamos respeitar o Everest e a saúde vem em primeiro lugar durante a expedição. O Marcelo conseguiu chegar ao North Col (7.100 metros de altitude), mas ao fim do ciclo de aclimatação, preferimos que ele permanecesse no acampamento base dando suporte e participando da comunicação da expedição de forma segura.”

A previsão é que a Karina chegue novamente ao North Col (7.100 metros de altitude) hoje, tentando chegar ao cume entre os dias 21 a 22 deste mês.

*Yaks – animais extremamente resistentes a altitude que carregam os equipamentos e bagagens dos escaladores durante a escalada até o Advanced Base Camp

Informações para a imprensa:

Rafael Gallego // LX Sports Group

rafael@lxsportsgroup.com

11 99234-9688