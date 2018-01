Expedição #RespiraEVai: No Topo do Mundo

Por LX Sports Group

Após “uma das mais difíceis e desafiadoras expedições”, Karina Oliani chega ao cume da montanha mais alta do mundo.

No dia 02 de maio, Karina Oliani e sua equipe iniciaram a Expedição Halls no Everest em busca do cume da montanha mais alta do mundo pela Face Norte. A aventureira chegou hoje ao Campo Base em segurança e classificou a Expedição como “uma das mais difíceis e desafiadoras”. Após ter alcançado 4 dos chamados “7 cumes”, que leva em conta a maior montanha de cada continente, Karina comemora principalmente o término da Expedição com todos saudáveis, ainda que um dos integrantes da equipe, Marcelo Rabelo, tenha preferido acompanhar a expedição do Campo Base por conta de uma infecção intestinal, que com o passar dos dias cessou. “Foi uma Expedição curta. Nosso grupo foi o último a chegar ao Tibete por conta do “Trekking Solidário” que fizemos no Nepal. Fizemos apenas um ciclo de aclimatação por estarmos nos sentindo fortes e conseguimos concluir a Expedição com sucesso”, explica Karina.

Após o ciclo de aclimatação, Karina e Pemba Sherpa partiram para o cume no dia 15 de Maio, onde chegaram a pegar ventos de 60km/h e temperaturas próximas a -35°C. “Na noite do dia 20, o vento diminuiu e partimos para o ataque ao cume. No dia 21 fizemos um cume com dia aberto e lindo”, comemorou Karina. Por conta das baixíssimas temperaturas, Karina teve um congelamento no lado direito da face – “Chegamos ao campo 2 com várias barracas quebrando, inclusive uma delas voou. O vento estava muito forte e a temperatura muito baixa. Já estou cuidando e acredito que em alguns dias, tudo estará normal”, explica.

Por fim, em uma entrevista pós-cume, Karina Oliani recebeu a informação de Elias Luiz, do Portal Extremos, de que ela se tornou a primeira mulher sul-americana a escalar o Everest pelas duas faces (Norte e Sul) e a 17ª mulher no mundo a completar a façanha e comentou o feito: “É uma informação muito legal, ainda que não tenha sido esse o meu objetivo. Me sinto muito orgulhosa com a conquista, mas acima de tudo, estou aqui porque amo escalar montanhas. A escalada me equilibra, me traz alegria, me faz valorizar os aspectos da vida”.

A previsão de retorno ao Brasil é dia 31/05. Antes disso, Karina deve deixar o Campo Base do Everest no dia 26 e pegar um vôo do Tibete para Kathmandu (Nepal) no dia 28, onde deve ficar por cerca de três dias antes do retorno.

A expedição HALLS no Everest #RespiraEVai contou com o patrocínio de HALLS, líder absoluta no segmento de balas no Brasil. “Foi um grande prazer para Halls participar dessa aventura e chegar no topo do Everest junto com a Karina e sua equipe. Através desta ação procuramos mostrar aos nossos consumidores que Halls pode lhes dar um fôlego extra para cumprir seus desafios”, conta Fernanda Verrengia, Gerente de Marketing de Halls. A expedição também teve o apoio das marcas Motorola, Açaí Ecofresh, SuperJobs, The North Face e Mitsubishi Motors.

