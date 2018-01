Falando em Canadá…

Depois de me aventurar muito em Whistler era hora de cair na água… E dessa vez com os majestosos leões marinhos!

Era início da primavera em Vancouver, o sol já estava começando a esquentar a região, o que significava que a superfície da água estaria um pouco mais quente. Só que conforme mais fundo, mais gelada. E gelada aqui é por volta dos 5ºgraus!!! Esse frio não permite que a equipe fique mais que 1 hora mergulhando, pois o risco de hipotermia é grande.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dessa vez, eu e os Rodrigos fomos até Vancouver Island, onde os leões marinhos do norte podem ser vistos o ano inteiro. Os Steller Sea Lions são os maiores de sua espécie e conhecidos por andar em bandos de centenas.

Muitas pessoas que gostam de cães se identificam com eles porque na verdade, os leões marinhos, as focas, os ursos-pardos, os lobos e os cachorros descendem de um ancestral em comum. São animais com velocidade e agilidade de um golfinho, brincalhões como um cachorro, e têm tamanho de um urso pardo.

Essas criaturas adoram British Columbia e passam o dia tomando sol e acenando para os mergulhadores. Nadar com eles pode parecer intimidador, não só porque eles são os maiores da família Otaridae, mas também porque são bastante curiosos e podem tentar retirar a sua máscara de oxigênio e até morder (de leve, apenas reconhecendo a sua existência no habitat deles, mas o bastante para assustar um desavisado). Vendo animais tão grandes e fortes como eles, fica difícil imaginar que eles possuam um predador.

Mas elas, as conhecidas “baleias assassinas”, ou orcas, também marcam presença nessa aventura! Este lugar é tão sortudo que somente em apenas dois ou três locais no mundo existe uma quantidade suficiente de alimento para abastecer tantas orcas quanto Vancouver Island.

Ficou curioso para conhecer esses animais incríveis? Então fica de olho no Canal OFF que terça que vem nós temos um encontro marcado às 23h, hein!

E já se liga nas reprises: 20/07 – 16h | 21/07 – 20h | 22/07 – 10h30 | 24/07 – 04h | 26/07 – 05h